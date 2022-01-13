鳳梨鼠薯來了！首戰《飢餓》同台楊繡惠　爆笑度破表

中視《飢餓遊戲》11日到嘉義出外景，特地邀請網紅鳳梨鼠薯（吳泓逸）上節目。鳳梨鼠薯靠著充滿台味又爆笑的直播風格在網路上吸引大批粉絲，這次難得接下通告，趁錄影空檔鳳梨鼠薯和許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝、楊繡惠一同直播和粉絲互動。第一次挑戰實競外景節目，他自招其實很緊張：「會怕啊，畢竟我的對手是繡惠姊，如果今天輸了，到時衰到年尾，所以（我）抱著必勝的決心。」鳳梨鼠薯不久前為了推銷褲子示範一字馬險些拉傷，即使如此，玩起遊戲仍力拚到底，連楊繡惠都力讚：「他這個人真的是用性命在玩遊戲。」不只挑戰完第一關就快往生，甚至還不小心玩到流血。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-13 02:00:00
鳳梨鼠薯於直播中分享日前新居落成，收到一位高中同學的傻眼入厝禮。他表示本以為這份大禮是張帥氣的「駿馬圖」，沒想到拆封後，竟然是放在神明桌當背景的觀音圖，讓他氣到「馬上line就給他封鎖」，他另外分享一位專作寺廟石雕的朋友，要送他一對石獅，楊繡惠一聽笑說：「石獅好啊！石獅讓你賺大錢欸！」他解釋本來不好意思收，想推辭，沒想到兄弟霸氣出手，送來的竟是一對只有三公分高的「迷你石獅」，「這麼小的石獅放門口鳥踩過去就倒了餒！」讓他哭笑不得：「交到壞朋友就是這樣啦，真的是小王八蛋。」爆笑的傻眼趣事讓一旁的許孟哲、「豆花妹」蔡黃汝都笑到不行。
一整天外景結束，鳳梨鼠薯在臉書、IG分享錄影心得，他對於節目中的禁食賽制十分不解，「真的很飢餓，肚子餓到現在，飢餓遊戲到底是什麼？」不只從前一天就要開始餓肚子，鳳梨鼠薯本以為可以喝飲料，「一早梳化時，飲料吸管剛插下去就被沒收了。」他坦言雖然一開始的關卡就不小心割到流血，但還是順利完成整天錄影，「我覺得我以後失業至少應該還算是遊戲王。」最後更直呼：「我現在餓到發慌，我要去吃東西了。」難得出外景再度和楊繡惠同框，不只吸睛度爆表，相較以往上節目內向、靦腆的表現，許孟哲邀大家一窺鳳梨鼠薯的另一面：「這次《飢餓遊戲》你可以看到完全放開的鼠薯。」鳳梨鼠薯連珠炮式的超強罵功，和楊繡惠一搭一唱，第一次挑戰外景玩遊戲，讓粉絲相當期待，該集預計在情人節前夕（2/13）於中視《飢餓遊戲》播出。（編輯：楊穎軒）