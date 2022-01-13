安心亞聽力剩2成　蔡振南打氣「寶貝女兒加油」

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合作拍戲後，蔡振南和安心亞時常保持聯絡，蔡振南會跟安心亞說：「寶貝女兒加油。」安心亞開心說：「我現在有另一個爸爸了。」寫過多首暢銷金曲的蔡振南被問願不願意為安心亞寫一首歌？蔡振南說：「如果她需要，我當然義不容辭。」讓安心亞感動直喊：「謝謝爸爸。」
孫可芳首次挑戰演出檳榔西施，開拍前做功課上網搜尋檳榔西施影片觀摩，並特別受訓學包檳榔，孫可芳表示：「包的時候讓我滿挫折的，因為手太小，所以我折葉子的時候口也會變小，檳榔就會塞不進去。」拍戲時，她敬業地猛包檳榔，愛心成品卻讓工作人員吃過都吐了出來，原來，孫可芳想讓工作人員吃得「健康」，好心調整比例讓石灰少一點，口味因此變得很奇怪。殺青後，她還留有一盒親手包的檳榔放在冰箱，笑稱自己至今還沒有勇氣嘗試。
孫可芳戲服造型火辣，露出小蠻腰，堪稱是出道以來最清涼的尺度。殷振豪導演交代她功課，為台詞學說髒話，孫可芳請教周圍拍戲的朋友們，也向劉冠廷請教，結果劉冠廷只回答她一句說：「妳這樣好嗎？」這次造型上的突破有無向劉冠廷報備？她說：「我才不會報備，他自己都拍那麼多裸戲了。」她說：「我定裝時有一件類似肚兜造型的細肩帶，我真的心裡有嚇到。劇組還幫我準備很多漂亮的內衣肩帶搭配，因為我本人很隨興，穿比較多是中性內衣。」孫可芳笑說：「因為我生性比較保守，拍戲期間我都催眠自己說我就是辣妹，穿這樣也不能怕冷。結果一殺青我就感冒了。」問及如何維持身材，她謙虛笑說：「其實我是佛系運動法，沒有特別健身特訓，但有忌口不吃宵夜。」
林鶴軒（大鶴）飾演安心亞的弟弟，號稱是護姐狂魔，劇中也是調和安心亞與蔡振南父女關係的關鍵。因為蔡振南的角色跛腳，劇組在開拍前安排父子倆練習騎殘障摩托車，蔡振南瞬間加速，讓共乘的大鶴忍不住放聲尖叫，首次合作的兩人默契十足，蔡振南相當讚賞大鶴的表演，他表示：「我的即興演出，大鶴都接得住我的球，我們都沒有NG過喔。」
柯叔元飾演地方上極有勢力的宮廟主委，但內心卻十分孤獨，聽見安心亞直播裡的歌聲，讓他得以慰藉思念過世母親的心情，有感人肺腑的哭戲，讓粉絲們相當期待。柯叔元盛讚殷振豪導演的執導功力，角色設計與細節處理上都相當細膩，他表示：「殷振豪導演是一位很有才華又謙虛的導演，能跟他合作很過癮。」曾莞婷詮釋創業女老闆，努力打破與員工的隔閡，同時也是支持安心亞直播唱歌的鐵桿粉絲。她說這次演出的最大收穫，是以自然的表演模式，認識到不同面向的自己。
新銳演員黃冠智飾演柯叔元的頭號手下，與表演團體「嚎哮排演」的對手戲精彩可期。嚎哮排演的蕭東意與黃建豪，深耕舞台劇多年，這次力挺殷振豪導演，演出騷擾安心亞的客人，還被安排偷拍安心亞的「長輩」，笑果十足。網路紅人「台灣靈魂歌姬」與「狼叫SO」，憑藉著辨識度十足的魔性唱功與創意滿點的MV巧思，深受大批網友喜愛，兩人這次獻出戲劇處女秀，有不俗表現。《浪我在你身邊》將於1月14日起，每周五及周六晚間8點20分在YouTube「浪我在你身邊」官方頻道首播，一次連播兩集，LINE TV同步播出，全劇共8集。