萬和宮文化大樓外牆整修完竣 煥然一新迎新歲

台中市萬和宮萬和文化大樓歷經30年風霜，外觀老舊，部份外牆脫落，基於安全及觀瞻，經萬和宮董監事聯席會議通過整修，工程進展順利，約半年竣工，如今萬和文化大樓煥然一新，好迎接壬寅虎年來臨!

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萬和文化大樓是六層樓建築，於民國82年啟用，歷經近30年歲月，部份外牆出現磁磚脫落情形，經聯席會議通過整修案。由建築師何肇喜設計後，公開招標，東毓營造有限公司承包，依照契約，自簽約完成開工日起算240日曆天完工。

▲萬和宮文化大樓外牆整修期間，董事長蕭清杰不時前往「監工」，嚴格為施工品質把關。（圖／萬和宮提供），

承包廠商呂文三表示，外牆整修經過半年多施工，上月底提前完成。特別感謝媽祖庇佑，及時協助解決工程人力調度等難題，他說：「萬和宮媽祖真靈驗!」

萬和宮表示，此項工程重點為外牆拉皮，磁磚、女兒牆花崗石，以及屋頂琉璃瓦更新等；施工期間也發現若干設備老舊，配合追加更新，期求一勞永逸。施工全程，董事長蕭清杰密切掌握工程進度外，特別要求包商注意工地安全及施工品質，上月底順利完工。

東毓營造有限公司負責人呂文三說，很高興有機會承包這項工程；萬和宮香火鼎盛，每天進出的信眾多，為了減少施工造成的不便，每天調派十幾二十名師傅施作，期能縮短工期。

他透露，進行泥作打底及貼磁磚階段，前後找了四組下游工頭，都相繼搖頭離開，眼看日子一天天過去，更想到蕭董事長交待不能停工，讓他急心如焚。靈光一現，呂文三想出求助媽祖辦法。他到正殿參拜，虔誠稟報媽祖工程遭遇的難題及找不到工人的焦慮。

▲萬和宮文化大樓外牆整修經半施工已完竣，外觀煥然一新迎新歲，歡迎各地信眾春節來走春。（圖／萬和宮提供）

「果然媽祖很靈感！」呂文三說，隔天經過朋友介紹，他找來第五組下游工頭，勘查現場後，立即點頭同意，一切問題迎刃而解。呂文三誠心說：「我們很盡力，但有人，也要有神!」他也感謝萬和宮，提供一切必要的協助與支援，讓整修工程提前完工。