李靚蕾控王力宏「帶3男硬闖」！吳淡如：慈母必須扮猛虎
王力宏婚變風波越演越烈，前妻李靚蕾（11）日深夜發長文砲轟，指控王力宏帶著3名黑衣男硬闖吾疆，還要求先拔除監控才進屋，隨即引發外界震驚。對此，身為人母的吳淡如昨（12）日也在臉書發文，意有所指地表示「老鷹來母雞一定保護小雞」、「慈母必須扮猛虎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 10:15:46
吳淡如昨日在臉書發文，談論婚姻與家庭，她表示，雖然說我們都是當父母之後，才學會當父母的，「在學習中，不只你辛苦，孩子當然也吃了一些苦，父母千萬不要只考慮自己」。
她話鋒一轉，感嘆說道，別人的婚姻怎麼處理是別人的事，「不過從自然界來看，萬一不得已，當老鷹來的時候，保護小雞的一定是母雞」，吳淡如說，如果回家像是警員在破門臨檢，慈母也必須扮演猛虎吧。
王力宏與李靚蕾的婚變風波如今越演越烈，再度引發熱議，也讓吳淡如坦言，沒有人的婚姻完美，我們只是嘗試不要把它越處理越糟，「世界上也沒有真正形象完美的人，處理人生棘手的事情時，如果一隻假手他人或比自己更大的某種權力，那麼不管我們在什麼年紀，我們都沒有成熟過」。
吳淡如更意有所指的說，「這是我的感想，不只對於半夜的新聞事件，最近也看了一些『還比我老的友人』用一哭二鬧三上吊，處理感情的事情」。最後，她也無奈表示，「我只能說愛莫能助，最笨的人才去人家的感情中做公親，你（泛指所有性別）長大好不好？不肯面對自己的糾結，只會一步一步把幸福推得更遠」，並呼籲「曾經有過感情的人，自己要好好談，不要把外人當成調解委員會，或讓他們成為到家裡搜尋的檢察官」。（編輯：郭佩蓉）