台南三井OUTLET來了！2/25正式開幕 一次搞懂進駐品牌
台南人引頸期盼的購物新聖地就要來了！位於台南高鐵特區的台南三井OUTLET，正式開幕日期曝光，將在2月中旬起試營運，並且於2月25日正式開幕，預料屆時又會些起大量的購物人潮，官方也正式公佈相關的進駐品牌，其中不乏知名國際品牌，包含「COACH」、「agnes b.」、「ALL SAINTS」、「Abercrombie & Fitch」、「「Tommy Hilfiger」、HOLLISTER」、「GILLY HICKS」、「abercrombie kids」等，以及平價連鎖服飾「GAP」都會進駐。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-13 10:46:18
這次南台灣OUTLET首店還匯集了日系品牌「.st ドットエスティ」、「URBAN RESERCH」、「BEAMS」、「UNITED ARROWS」等等，滿足台灣人熱愛出國到日本的購物需求。另外，經典的「NIKE」、「adidas」、「New Balance」、「PUMA」、「UA」等人氣運動品牌也一應俱全。
除此之外，台南三井OUTLET也很重視親子娛樂，首次找來「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」、「LEGO」等店家進駐。並引進的多家知名生活、數位及家電品牌，滿足民眾對高品質生活的需求，包括首次進駐的「PANASONIC Living+生活品味館」、「BOSE」、「OSIM」、「阿原肥皂」、「集雅社 電競音響館」等。
最後，以美食著稱的台南，三井OUTLET美食廣場當然不能漏氣，找來嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」，還有高雄碳燒肉燥飯40年老店「碳呷郎」，以及台南在地漢堡名店「之堡」、豆花名店「同記安平豆花」進駐，要讓逛街民眾也能吃得好又吃得飽。