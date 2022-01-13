COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台南三井OUTLET來了！2/25正式開幕　一次搞懂進駐品牌

▲台南三井outlet將在2月25日正式開幕。（圖／三井提供）
▲台南三井outlet將在2月25日正式開幕。（圖／三井提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-13 10:46:18

台南人引頸期盼的購物新聖地就要來了！位於台南高鐵特區的台南三井OUTLET，正式開幕日期曝光，將在2月中旬起試營運，並且於2月25日正式開幕，預料屆時又會些起大量的購物人潮，官方也正式公佈相關的進駐品牌，其中不乏知名國際品牌，包含「COACH」、「agnes b.」、「ALL SAINTS」、「Abercrombie & Fitch」、「「Tommy Hilfiger」、HOLLISTER」、「GILLY HICKS」、「abercrombie kids」等，以及平價連鎖服飾「GAP」都會進駐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這次南台灣OUTLET首店還匯集了日系品牌「.st ドットエスティ」、「URBAN RESERCH」、「BEAMS」、「UNITED ARROWS」等等，滿足台灣人熱愛出國到日本的購物需求。另外，經典的「NIKE」、「adidas」、「New Balance」、「PUMA」、「UA」等人氣運動品牌也一應俱全。

除此之外，台南三井OUTLET也很重視親子娛樂，首次找來「Tom`s world湯姆熊歡樂世界」、「LEGO」等店家進駐。並引進的多家知名生活、數位及家電品牌，滿足民眾對高品質生活的需求，包括首次進駐的「PANASONIC Living+生活品味館」、「BOSE」、「OSIM」、「阿原肥皂」、「集雅社 電競音響館」等。

最後，以美食著稱的台南，三井OUTLET美食廣場當然不能漏氣，找來嘉義名店「林聰明砂鍋魚頭」，還有高雄碳燒肉燥飯40年老店「碳呷郎」，以及台南在地漢堡名店「之堡」、豆花名店「同記安平豆花」進駐，要讓逛街民眾也能吃得好又吃得飽。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

近日桃機本土群聚擴大，面對即將到來的農曆春節，您是否會出遊？

繼續作答
即時
推薦閱讀