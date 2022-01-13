顏寬恒、陳柏惟註定相愛相殺？這劇神預言選戰發展

陳柏惟、顏寬恒去年客串「國際橋牌社2」，飾演前後期的警察局分局長。劇組昨天釋出兩人劇中對話，陳柏惟問「學長這樣你受得了？」顏寬恒回「你不知道，後面還有很多事情」，釣出住院觀察的本尊，留言挖苦「學長，輸兩次你受得了喔？」網友笑稱兩人根本像柯文哲與王世堅，相愛相殺。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-13 10:31:47｜2022-01-13 10:33:17
中二立委補選戲終人未散，前天陳柏惟陪林靜儀謝票時，從吉甫車摔下來，至今仍住院觀察，網友戲稱他得償夙願，和顏寬恒一樣成為「在地（上）的前立委」。顏寬恒選舉期間被嘲諷「很多土地的主人」，之後被形容成「無顏的結局」，相關爭議燒到台中市長盧秀燕連任之路，市府昨開記者會解釋。
「國際橋牌社」抓住新聞熱度，昨晚在粉絲團釋出兩位中二前立委劇中對話，畫面裡還有台北市議員阮昭雄，3位2線4星的分局長被叫到黑道議長室羞辱，陳柏惟氣憤問「學長這樣你受得了？」顏寬恒冷回「你不知道，後面還有很多事情」，網友笑稱神預言，「預告補選完的劇情嗎？」「這段我重覆看了10遍」，還有人說：「顏先生現在瘦好多喔！」
兩小時後，陳柏惟上線留言「學長，輸兩次你受得了喔？」網友再度笑到炸鍋，有人問「病人能不能乖一點？」「要幫忙tag學長嗎？」但「學長」顏寬恒一直沒現身。
立委當選人林靜儀日前喊話顏寬恒，未來該為自己而活。顏寬恒當初接受「國際橋牌社」臉書小編訪問時，透露接到製作人邀請時，「曾經懷疑是否適合，但還是想嚐試一下」，像在回應林靜儀，其實早想試試不同的路，「劇組有說會和誰（陳柏惟）一起演，你會不會在意？我說不會啊！」
當時劇組要買水餃煮給工作人員吃，顏寬恒馬上叫助理送來3千顆以爸爸顏清標為名的水餃，頻頻問「好吃嗎？水餃數量和口味夠嗎？」陳柏惟還調皮的形容「這水餃有靈魂啊！」不料選戰倒數期間，發生退役少將于北辰退黨事件，顏寬恒一句「出賣自己的人格與靈魂」，引起各界嘩然。