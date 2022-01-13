《第一爐香》彭于晏成「世紀渣男」 遭金馬影后狂甩巴掌
由影史首位金獅獎華人女導演許鞍華執導的《第一爐香》，找來金馬影后馬思純、彭于晏、張鈞甯、范偉、梁洛施、張佳寧、尹昉、秦沛、白冰聯合主演，中梁洛施很快與馬思純所飾演的鄰家女孩馬思純成為閨蜜，成為電影最美的畫面。旁觀者清的梁洛施深知上流社會生存之道，再三提醒閨蜜別愛上風流成性的哥哥，仍然無法阻止她飛蛾撲火，馬思純甚至主動向男方家提親，成功將彭于晏留在身邊。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-13 11:10:21｜2022-01-13 11:33:28
為和彭于晏繼續享受豪門待遇，馬思純只能心甘情願淪為富人玩物，殊不知彭于晏在結婚當天就找上新歡，面對馬思純質問時，一開始反應激烈，最後竟露出脆弱神情，悲傷回應：「你打吧，你好過一點，我也好過一點。」情緒轉折極大，相當考驗演技。令人意外的是，當彭于晏拍攝這場戲前，在醞釀角色情緒後，主動要求對手戲演員馬思純「真打」他幾巴掌，這場戲反復拍攝了多次，直到導演許鞍華認為達到理想效果才結束，看得導演許鞍華也替他心疼，拍到最好的一顆鏡頭後就連忙說：「可以了，不能再打了！」馬思純也手軟直喊不打了，最後是彭于晏反過來安慰大家：「沒事，不痛。」主創團隊為呈現出最佳畫面的努力可見一斑。
彭于晏所飾演的「世紀渣男」喬琪喬的魅力驚人，身邊所有女性都為他傾倒，除了俞飛鴻飾演的貴婦梁太太之外，連她身邊的婢女們都無一倖免，其中最大膽的絕對是張鈞甯所飾演的婢女「睨兒」一角，明知不可能高攀彭于晏所飾演的富家少爺喬琪喬，卻在彭于晏才剛離開大小姐馬思純的閨房，就馬上接手和彭于晏私會，結果隔天被馬思純目擊偷腥畫面，讓身為正宮的馬思純氣炸，不顧形象暴打第三者張鈞甯，卻縱容熟女俞飛鴻所飾演的梁太太和彭于晏行為曖昧，上演複雜難解的多角戀情。