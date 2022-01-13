中科營運紅不讓　科技人找房還能入手這兩區

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市調分析，中科生活圈購屋主力為科技人，近期也有不少看懂趨勢的置產客層投入，隨中科半導體大廠持續加碼投資，供應鏈廠商勢必跟著進駐，人口紅利本就充沛，加上科技人普遍高薪、高獎金與分紅配股，相較一般族群顯得更「敢買」，加上科技人購屋自備款充足，買房一是需要、二也想要，不受政策變化如房貸寬限期緊縮等影響，尤其喜歡有特色、高質感產品。
近兩年台中新興重劃區開發多、74線快速道路完善，帶動房價節節高漲，如大雅、潭子預售案每坪站上3字頭、北屯區14期重劃區飆上4字頭，同樣預算能購入的坪數相對精簡許多，對於家中人口多、渴望大空間、非透天別墅不買的置產族群而言，別墅產品在高地價、高房價的時代相當珍稀，其中千萬以內別墅幾乎已絕跡，就連1500至3000萬元、中價位的別墅案也相當稀有。
其中，南屯與后里兩區房價、地價均急起直追周邊區域，但仍被眼尖購屋者發現，有合理房價之透天產品案推出，如深耕后里區的日寶建設推案「博墅文苑」，選址后里市中心、近內埔國小距離規劃28戶、4層樓透天住家，地坪規劃為21至36坪，建坪規劃為54至88坪，優越的地點，步行至學區僅400公尺，6年免接受的優勢格外讓忙碌科技人、小家庭心動。
位於精密園區旁、正南屯區則有品牌建商推案的「國雄仰德大道」，位居科技長廊的門戶位置，有別近來市場以大樓產品為主，主打保值獨棟、雙併電梯溫泉別墅，離塵不離城地理優勢，一次將台中360度景觀盡收眼底，亦深受科技業高階主管、品味菁英家庭青睞。
儘管全球經濟仍面臨變種病毒威脅，但隨疫苗施打率提升，全球景氣回溫帶動終端需求擴張，中科園區內6大產業營收預計仍將持續成長，專家建議，高房價時代，置產切記將眼光放遠，若擔心追高，不如關注衛星城市、CP值高，仍有增值潛力獨特產品，疫情話題持續下，獨立門戶別墅產品也是置產族關注焦點，明年仍將持續火熱。
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