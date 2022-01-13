蕾神終於秀出證據！王力宏買網軍「孝順爸爸」 網瘋朝聖
李靚蕾沉默多週之後，先是爆料王力宏探望小孩時，帶著3名陌生闖吾疆住宅，接著今（13）日再公開王力宏長期買網軍的證據，其購買項目以及貼文內容全部曝光，引發各界熱議，其中除了打疫苗、隔離違規道歉文外，就連王力宏父親寫的詩都有買，讓大批網友朝聖貼文。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 13:20:02｜2022-01-13 14:30:57
李靚蕾在最新聲明提到，王力宏當天帶氣球以及禮物來只能證明「上演了大野狼童話故事戲碼」，為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點，並指出流出的照片除了王力宏持有，不可能其他人有。接著公開6張王力宏2021年購買網軍的證明跟金額。
只見貼出的截圖中，2021年6月份其中一欄「IG數據」裡頭，就有提到「6.16安排20000點讚＋200評論，費用420（王爸爸寫的詩）」外界推測420元應該指的是人民幣，換算台幣大約為1825元，而仔細翻找王力宏IG，確實有一篇王爸爸的詩《關上空白的書本》，目前為止點讚數有2.6萬。
消息曝光後，不少網友紛紛挖出貼文朝聖「力宏讚喔！買讚還知道孝順爸爸」、「爸爸這篇要420元人民幣！」、「買讚想到爸爸真的孝順」，而除了網友以外，鄭家純（雞排妹）也幽默發文表示「明細內有王爸爸寫的詩，王力宏幫爸爸寫的詩買讚，算是現代孝子？」意外掀起熱議。（編輯：張嘉哲）