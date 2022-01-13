銀行員確診細胞簡訊何時發？國民黨：竟要民眾足跡自己想
桃園中壢銀行新冠肺炎確診群聚擴大，中國國民黨文傳會主委凌濤今（13）日抨擊，眼看疫情延燒，指揮中心、桃園市府昨晚竟遲遲不發送「細胞簡訊」，草草一句，足跡重疊者應進行自我健康監測，讓民眾1月4日至12日的「足跡自己想」，大家實聯制掃假的？
記者余祥／台北報導
2022-01-13 13:28:50
對比歌友會3確診發送3500封細胞簡訊，「銀行員群聚指揮中心卻不發送，陳時中、鄭文燦必須出面解釋。」凌濤分析，民眾是否落實實聯制、個人清消確實與否，也不排除這段期間民眾雖曾赴該銀行，但印象模糊等狀況，上述皆是「疫情不可控的變數」，但指揮中心現在連「一封細胞簡訊」都不發送，臺灣防疫已經要淪為民眾自主了嗎？
凌濤指出，細胞簡訊的功能就是，只要民眾手機帶著，萬一與確診者足跡重疊，不受地理位置限制，仍可收到警訊；而由政委唐鳳的簡訊實聯制，去年至少燒掉3億元的公帑，以方便疫情爆發後的疫調、匡列。但顯然地，在這次銀行員案中，兩者都並未妥善運用，凸顯執政黨防疫根本慢半拍，也白白編列實聯制預算。
凌濤表示，諷刺的是，陳時中昨（12）日下午在疫情記者會才稱，桃機群聚「整體傳播有脈絡可循」，疫情已在「收斂中」。未料，當晚隨即被銀行員群聚擴大打臉，如此情況在在證明，Omicron變化難測、傳播迅速，容不得執政黨一絲掉以輕心。