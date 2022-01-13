臺俄「雞同鴨講」　警大外事實習生解圍

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警員吳佳侖、曾筱婷及警大大三實習生劉品言前日下午於建國路與中山路口執行巡邏勤務時，突然發現一台機車逆向行駛，警方立即鳴警笛及示意停車，但駕駛人仍未配合停車，最後待機車於台灣大道與綠川西路遇紅燈之際，警方即將機車攔下。
原來機車騎士是不諳中文的俄羅斯籍女孩，而警員吳佳侖、曾筱婷正一邊思考如何以英文的方式向該名駕駛人說明違規之項目，一度陷入吱吱嗚嗚的窘狀。此時，一旁的警大外事系實習生劉品言即時發揮外文能力協助溝通說明，並仔細向俄羅斯女孩解釋警方為何鳴笛攔停的事由，並請她下次若聽到警方鳴笛時，務必要停下來；原本還一頭霧水的外籍女子孩才恍然大悟，滿懷歉意說：「My Chinese is not so good. I’m so sorry!」，並告訴警方會去繳罰單。
警大實習生劉品言表示遇到此次狀況相當緊張，心情相當激動，竟然利用自己擅長之外語能力來協助學長姐，同時也發現實務上和課本上所學到真的有很大的出入，讓她印象深刻，對於未來工作充滿期待。繼中所所長張鎧倫表示希望所有的實習生在實習期間要注意本身安全，可以跟著學長姐們一同學習書本以外之的實務經驗及熟悉警察勤業務，另外也鼓勵所內同仁在閒暇之餘能精進英語能力，跟上地球村的腳步，除了可提升自己外語能力，更能在警察工作中幫助更多的人。