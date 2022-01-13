修正《精神衛生法》 行政院將成立全國精神照護指揮中心
台灣近年來接連發生超商店員因規勸客人配戴口罩，因而遭挖眼及刺死的社會案件，行政院今（13）日通過《精神衛生法》修正草案，行政院長蘇貞昌指出，將成立「全國精神照護指揮中心」，運用跨系統風險預警平台，與地方的24小時緊急處置機制對接，形成更有效的防護。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-13 13:45:47
《精神衛生法》自2007年7月4日修正公布迄今已逾10年，為呼應身心障礙者權利公約（CRPD）及兒童權利公約（CRC）精神，這次修正草案總條文數為92條，相較於現行條文63條，修正條文比率已逾9成以上。
蘇貞昌說，回應近來社會各界對鞏固社會安全網的期盼，經通盤檢討後，修法更加強調跨部門推動心理健康促進，全面改善前端預防與危機處理，同時成立全國精神照護指揮中心，與地方對接。
衛福部心理及口腔健康司長諶立中指出，修法5大重點分別為強調推動心理健康促進、積極布建社區心理衛生中心及多元社區支持、精進病人協助及前端預防與強化病人通報及建立危機處理機制、強制住院改採法官保留、病人權益保障。
諶立中說，強制住院改採法官保留原則，將改為須經過法院裁定，成員包括法官、精神科指定專科醫師及病人權益促進團體代表，而修法後緊急安置14天、強制鑑定7天，且不得超過60天。