八大行業優先施打第三劑疫苗？柯文哲：下禮拜會處理

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，中央防疫指揮中心也緊急宣布第三劑疫苗的施打間隔從5個月縮短至12周，不過也因此現階段全台符合第三劑疫苗施打資格者多達600萬，外界也擔心是否會排擠真正有疫苗施打需求的族群？更有醫療專家指出「八大行業」恐是下一波受影響族群。對此台北市長柯文哲表示，現階段主張嚴格實聯制，至於第三劑疫苗部分，則在下週會進行處理。
記者丁上程／台北報導
2022-01-13 13:59:47
針對八大行業恐是下一波防疫破口，柯文哲今（13）日受訪時表示，現階段主張實聯制嚴格一點。「我的想法是這樣，偶爾一兩個突破沒有關係，但不要蔓延太厲害。」柯文哲強調，原則上把實聯制做好，如果有突破點仍舊還在控制範圍內，不太贊成突然拉高防護層級。
現場記者也追問，八大行業是否也會列在優先施打第三劑疫苗的族群之中？對此柯文哲表示，目前仍維持機場、防疫旅館、醫院等三個族群優先，再來可能就要針對遊民、社工或是八大行業進行造冊施打，「別人會問正常人沒打為什麼會打遊民？很簡單因為遊民沒辦法控制，這個我們會在下禮拜處理。」
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