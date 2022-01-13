布魯斯威利罕見演出大反派　水力發電廠實地取景

全新動作鉅獻《終極攻佔》（Deadlock）由《決戰中途島》、《倒數反擊》製作團隊打造，《終極警探》系列動作天王布魯斯威利（Bruce Willis）、《星艦戰將》派屈克莫頓（Patrick Muldoon）主演。布魯斯威利這次飾演一名兒子遭到警察殺害的父親，為了復仇，他帶領一隊人馬佔領一座水力發電廠，威脅不配合就要放水淹沒城鎮，更是近年布魯斯威利少見飾演反派角色的作品。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-13 14:10:33
電影《終極攻佔》是在真正的水力發電廠拍攝，導演賈里德科恩（Jared Cohn）受訪時透露，開拍前他花了幾個禮拜研究與水力發電廠相關的知識，「這真的是一項很重要的工作，他們擁有這些巨大的渦輪機，他們控制的水壓量相當驚人，而且在攝影機上看起來很漂亮。」，不過在水力發電廠實地拍攝也有困擾，那就是噪音太大，賈里德科恩說：「你不能關掉發電廠，它可能要為五個縣的家家戶戶供電，有些地方的聲音真的大到快要讓人耳聾。」因此他只好減少在這些地方的對話，改以動作場面為主。
賈里德科恩是首度跟布魯斯威利合作，他表示這次合作經驗非常愉快，「你得到讓銀幕傳奇登場的機會，而且你正在導這部電影，我真的很喜歡跟他一起工作。」賈里德科恩更透露，他已經和布魯斯威利在談論下一次合作的事宜。至於另一位主演派屈克莫頓，賈里德科恩也對他讚譽有佳，曾經合作過的兩人是多年的朋友，「他帶來了一些很好的喜劇時刻，也帶來了一些超屌的動作和打鬥場面。」
派屈克莫頓回憶，當初接到演出邀約，聽到有布魯斯威利就立刻答應，「布魯斯是我開始演戲的原因之一」，而為了準備《終極攻佔》，他甚至複習了整套《終極警探》。賈里德科恩也透露，原本很瘦的派屈克莫頓，為了這部片特別增肌20磅（約9公斤），讓他非常感動。「我喜歡演員這樣做，他們致力於這個角色，他們想把這份工作做好。」