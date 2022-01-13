台北總行稽核部曾到健行分行查帳？聯邦銀：去年8月的事

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在得知有員工確診後，聯邦銀行也已立即啟動應變措施，除於1月12日公告該分行暫停營業並再次全面徹底進行清潔消毒作業（含空調系統），健行分行全體員工並已依桃園市衛生局指示分送醫院及防疫旅館。
由於健行分行員工確診人數多，聯邦銀行也將延長該分行暫停營業時間至1月14日（周五），1月17日（周一）上午9時起將調派其他分行人員進駐恢復營業。至於健行分行暫停營業期間，聯邦銀行表示，客戶可至鄰近內壢分行、北中壢分行及南桃園分行辦理交易，而這3家鄰近分行的所有員工均已於昨日及今日完成PCR採檢，分行環境並已清潔消毒，可完全提供客戶不中斷的金融服務。
對於員工健康部分，聯邦銀行也強調，除已於去年5月為全體員工承保防疫險外，並責請桃園地區的所有員工均需進行PCR檢測，以確保自身防疫及維護工作場域的安全。另外，聯邦銀行也配合衛生局疫調工作，自主清查健行分行全體員工的家人、親友及近距離接觸者，協助匡列相關接觸者進行採檢作業。
為避免影響客戶權益，聯邦銀行除鼓勵客戶以網路銀行或行動銀行業務等自動化服務設備進行交易外，對於需以臨櫃方能處理的業務，如未申辦通提的業務，聯邦銀也已安排由鄰近的分行協助提供後續服務，相關事項已公告在案。
同時，為維護職場安全及健康，聯邦銀行全行也執行更嚴格的防疫措施，除嚴格要求行員戴口罩、保持社交距離，落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制，取消非必要的客戶拜訪，也全面停辦聚餐活動、員工減少非必要跨單位移動及桃園地區分行全面採檢、清消，避免其他分行再發生行員染疫事件。