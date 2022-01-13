諷林智堅「堅不露面」　高虹安：到底誰才是鬧劇！

針對新竹市長林智堅及市府拒出席內政委員會今（13）日的升格考察及座談會， 民眾黨立委高虹安表示，各界要求實質討論跟審查，彰化縣提出一本厚厚的計畫書，考察也全程出席，而新竹市府列席名單中卻沒有任何人參加，「到底誰才是鬧劇？」
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-13 14:56:10｜2022-01-13 15:06:43
今日內政部次長陳宗彥、民眾黨、時代力量、國民黨委員及民進黨總召柯建銘皆出席考察，但林智堅批評委員會勞師動眾前來作秀，因此市府不派員出席。對此，高虹安諷刺林智堅「堅不露面」，直批如此重大的地方制度變更，「市府有沒有跟縣府溝通？有沒有經過市議會討論？如果都沒有，憑什麼可以這樣子就扣內政委員會妨礙新竹發展的罪人帽子」，高虹安指出，林智堅做了七年新竹市長，最後一年才提出升格，「為何不說説你前面六年到底都在幹嘛？」
高虹安指出，林智堅在去年拋出大新竹合併升格的議題，沒提出任何可行性評估計畫，現在直接成立專案辦公室，「成立了嗎？報告在哪裡？」反觀彰化縣政府、議會，縣府拿出一本厚厚的計畫書，報告中明確論述彰化縣符合現行地方制度法升格規定，也針對升格後的地方行政機關調整、黨公職民意代表席次、財政與經濟等影響，進行了詳盡評估，以嚴謹認真的態度進行，願意與地方、中央溝通，「過去各個有意升格的縣市只有你林智堅只願跟總統府、民進黨溝通，排除異己」。