ŠKODA七座霸主改款亮相！加速0到100公里6.6秒驚呆車迷

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具科技感的內裝，除了10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕，全新髮絲紋內裝飾板同樣讓人眼睛一亮。為了符合車主長時間駕車的需求，清晰醒目的駕駛資訊配上全面提升的主被動Level 2安全配備，可在9.2吋觸控螢幕上直接操作並讀取所需訊息；此外，新版10.25吋彩色數位儀表板提供五種配置風格，包含經典、簡化、擴展、現代、運動等，讓車主可視需求及個人喜好在觸控螢幕上進行切換；整合為一的Travel assist智慧車陣輔助系統，含括ACC以及Lane assist車道偏移警示，可以一鍵啟動或關閉，再搭配擁有電容層設計的HOD手持方向盤偵測功能，行車安全性更加提升。
KODIAQ提供1.5 TSI以及2.0 TSI兩款汽油引擎，1.5 TSI擁有150匹馬力、25.5kgm之最大動力，搭配DSG七速雙離合器變速箱，極速可達205km/h，0至100km/h加速所需時間為9.8秒；至於2.0 TSI車型則為全時四輪傳動，同樣搭配DSG七速雙離合器變速箱，最大馬力為190匹馬力，最大扭力為32.7kgm，在如此大動力的支援下0至100km/h加速於7.7秒輕鬆完成，極速則達215km/h。
在性能表現之外，這款車的安全配備也同樣升級，榮獲EURO NCAP歐洲撞擊測試五顆星最高成績的該車款，除了原先就已是標準配備的九氣囊，還添加新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技，包括升級為有主動式跟車功能的ACC、可主動式修正車道偏移及車道置中的Lane assist、後方車流警示功能的RTA、行駛中緊急剎車的AEB以及半自動停車輔助的Park assist等輔助警示系統，而這一系列新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技皆屬於該品牌全車系標準配備。
以舒適乘坐大空間為名的七人座KODIAQ，車身尺碼為車長4697mm、車寬1882mm、車高1681mm，軸距2790mm，2+3+2的座椅配置設計，拜第二排座椅可前後滑動18公分之賜，不僅車內乘員都能享有不錯的乘坐舒適性，在置物需求方面也有足夠的空間滿足消費者，從七人滿載的270公升到第三排座椅傾倒後創造出的765公升，即便全家出遊的行李也可裝好裝滿。改款後的KODIAQ也將KESSY五門免鑰匙遙控開門以及引擎啟動系統列為標準配備，且行李廂門具備足踢式感應功能，對於家中乘員而言是個非常便利且貼心的設計。
自歐洲原裝進口的KODIAQ此次不僅改頭換面，還增加Matrix LED智慧複眼頭燈、多項舒適配備以及陣容堅強的主被動安全配備，其中KODIAQ 1.5 TSI熊霸上市價為141.9萬元，而KODIAQ 2.0 TSI 4X4熊霸上市價則是161.9萬元，優惠僅至3月31日止。
另一方面，KODIAQ RS同樣搭載2.0 TSI引擎以及四輪傳動模式，不過在工程師的調校下，它可湧現245匹最大馬力，0至100km/h加速僅需6.6秒，輕鬆躋身7秒俱樂部，又有高達37.8kgm最大扭力，極速達233km/h，完全滿足性能迷的期待。
為了彰顯KODIAQ RS的特殊身分，這款車的車頭造型除了比照KODIAQ改款新車設計，尚加入RS專屬水箱罩、前後保險桿、雙出排氣管、黑色窗框以及車頂行李架，並擁有專屬的 SAGITARIUS AERO 20吋專屬鋁圈，性能旗艦身分不容錯認。
當然內裝配備也同樣洋溢濃濃的RS專屬風格，包含運動化座椅、雙前座金屬門檻、類Carbon紋路飾板；駕駛艙則配備專屬三幅跑車式飛梭滾輪多功能方向盤，佐以紅色縫線儀表板、油門與剎車金屬踏板、紅色縫線真皮排檔座等，讓人看得熱血賁張；除此之外， KODIAQ家族的配備同樣不減，包括全新Matrix LED智慧複眼頭燈組、LED尾燈組、10.25吋彩色數位儀表板搭配9.2吋觸控螢幕、新世代聰明EYE智能駕駛輔助科技等，皆是KODIAQ RS標準配備。
眾多性能迷敲碗期待已久的SUV性能旗艦KODIAQ RS正式登台，而由於船期的關係，這款性能版SUV預計2月下旬才能夠進駐全省ŠKODA展間，熊霸上市價則為185.9萬元。