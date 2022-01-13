李瑞鎮沒錢苦惱　「變地中海禿頭」過程公開！

50歲韓星李瑞鎮首次挑戰喜劇《內科朴院長》，該劇改編自韓國同名人氣漫畫，李瑞鎮飾演的朴院長，是一位剛獨立創業的菜鳥醫生，每天為診所門可羅雀的赤字危機苦惱，視「假髮為自己的分身」，即便在家中也絕不脫掉。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-13 15:39:05｜2022-01-13 16:16:44
製作單位公開「李瑞鎮變身朴院長的四個步驟」，只見化妝師費盡千辛萬苦才百分百神還原漫畫角色，就連導演徐俊範也忍不住大讚：「其實對男演員來說，要以這個造型上鏡很難，沒想到反而是李瑞鎮先提出要還原『朴院長的光頭造型』，還說了如果觀眾看到假髮飛走，應該會很有趣的提議。」
除了李瑞鎮的變身，素有「喜劇女王」之稱的羅美蘭，在劇中飾演朴院長的妻子史莫琳，身為最佳賢內助的她，比起老公更相信電視上的名嘴和民俗療法，性格截然不同的夫妻，將擦出什麼火花，令觀眾期待。
以《哲仁王后》崔尚宮一角打響名號的車清華，去年接連出演《海岸村恰恰恰》三姑六婆「南淑」，和《機智醫生生活2》的喪女母親「妍雨媽媽」，憑藉出色演技讓觀眾又哭又笑。她再次挑戰喜劇演出，《朴院長》中飾演資深護士「車美英」，目標成為薪水小偷，是朴院長的另一位「閒」內助，她甚至偷渡親兒子「車智勳」（徐范俊 飾）到診所就職，行為十分大膽。《內科朴院長》1月15日起，在中華電信MOD、Hami Video每週與韓國同步獨家跟播。