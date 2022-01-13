台灣虎航購回品牌所有權　將建置一站式線上消費平台

台灣虎航自2014年創辦至今喜迎第一個農曆虎年，對於「本命年」即將到來，台灣虎航董事長陳漢銘今（13）日表示，疫情影響全球航空業甚巨，台灣虎航已成為全球唯一虎航品牌，並向欣豐虎航購回所有權，同時今（2022）年將上線全新整合平台，未來旅客除了可以訂機票，將同時推出「機加酒」、「機加租車」和電商購物等合併功能，持續為品牌開源。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-13 15:42:48｜2022-01-13 16:02:48
陳漢銘表示，隨著各地疫苗施打率的提升，各國邊境可望逐漸開放，品牌已做好復航的萬全準備，透過和書畫家董陽孜合作推出『虎虎生風』彩繪機，展現團隊的積極正向態度，而自己也正式向安捷航訓公司報名機師培訓課程，準備考取自用駕駛員執照（Private Pilot License, PPL），藉此精進航空相關的專業知識，對於未來在營運策略上也能有所助益。
虎航表示，「虎虎生風」機是亞洲地區的首架文字彩繪機，向各國旅客宣揚文字藝術之美。面對疫情衝擊，台灣虎航在過去2年來，推出許多創意行銷活動都獲得市場好評，除了2021年迎來兩架A320neo新機，也考量企業永續經營及品牌效益，向欣豐虎航正式購回「台灣虎航」品牌所有權，成為全世界唯一使用此品牌的航空公司，為台灣虎航的品牌聲量再加分。
在評估各國疫情已逐漸獲得控制後，陳漢銘說明，於去（2021）年11月17日開賣2021冬季班表部分航線，包括桃園-澳門、桃園-東京成田、桃園-大阪關西及桃園-首爾仁川，宣布重返天際。
另外，台灣虎航與日本樂天集團合作，讓品牌接觸到不同的客群，藉由邀請日本各縣廳來台販售土特產的交流活動，讓台灣旅客了解日本每一個城市的特色，希望在這樣的活動後，能搭乘虎航的飛機到日本的走走看看，同時也讓更多日本旅客認識台灣虎航。
品牌表示，今（2022）年上半年將上架全新的一站式線上消費平台，因此未來，除了購票、加購餐點、行李載運，還有機加酒、租車、免稅品販售等多功能服務，且共同推廣日本、韓國各個縣廳城市的特色物產，希望能透過這樣的平台，和日韓保持高度互動，隨時準備好應對國際旅遊復甦。