金融防疫升級？聯邦銀13行員確診　金管會：個案續觀察

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此外，銀行業提供金融商品及服務彈性替代方案，減少行員外出、客戶進入營業場所的次數，須以當面、親自臨櫃及即時徵提相關法定文件的方式辦理者，得於符合內部控制的原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性的方式辦理，並應建立相關配套措施，如交易覆核與照會機制等，以確認客戶交易指示的真實性，而且符合上述條件之替代性辦理方式，不列入金融檢查意見。
同時，各金融機構可自行考量不同地區分支機構的員工安全及客戶權益維護等各項因素後，彈性調整每日營業時間及各分支機構受理服務種類。疫情期間銀行應減少或停止員工非必要之外訪，銀行業應滾動式調整業務人員業績目標與考核標準，避免員工於疫情期間因為業績壓力，承擔較高的健康風險。銀行業總管理單位應提供營業處所工作之員工必要的協助及足夠之防護措施，並協助各分支機構調派工作人力，提供充分防疫物資、員工正確防疫指引。
但隨著國內防疫警戒在去7月27日降至二級，金管會也調整銀行防疫措施，除線上及自動櫃員機的跨行轉帳手續費優惠不再適用，但給予一定優惠緩衝期，8月3日凌晨零時起恢復原收費；有關銀行業調整分支機構每日營業時間及受理業務種類措施，考量銀行業部分分支機構為因應疫情，仍有調整每日營業時間及受理業務種類之需要，爰將視個案銀行的申請予以核定。
有關銀行業以彈性方式提供金融商品及服務的措施，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市疫情警戒第二級以上期間仍繼續適用，銀行業可於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性之方式辦理。前揭替代性辦理方式之調整，亦不列入金融檢查意見。
銀行業應持續提供員工相關防疫措施(如定期消毒各金融機構營業場所、提供各營業單位充分防疫物資等)，並持續宣導民眾多利用網路(行動)銀行、自動櫃員機、電子化支付等金融服務，減少接觸性風險。
不過，近來本土疫情再起，聯邦銀行健行分行更已有13人確診，也引發關注金融業防疫措施是否不足？是否會再恢復去年5月的高標準的防疫措施？對此，金管會副主委邱淑貞今日表示，目前防疫警戒在二級，去年是因為三級而有相關因應措施，金管會及金融機構會隨時看情況，如果銀行有需要金管會行政協助，金管會會全面協助相關因應措施。
金管會主委黃天牧也說，聯邦銀行行員染疫應該是個案，金管會會密切關注銀行處理情況，並持續觀察、滾動式調整，金管會也不希望行員受影響，客戶都能身體健康。
金管會銀行局長莊琇媛則表示，針對個案部分，聯邦銀分行早上總經理有打電話給金管會，說明目前確診人數及後續處理，同分行沒確診的行員都送到防疫旅館，確診者也送醫，目前健行分行因消毒關係，暫停營業至本周五，下周一開始恢復營業，由附近分行人力支援，而桃園其他分行也做大規模檢測，這是聯邦個案採的因應措施。
至於後續是否會請金控、銀行業加強防疫？她說去年他們不管本身防疫，甚至日常營運，應該都非常有經驗，這次因應疫情相信也會會做好防疫準備？是否可能要求關閉部分分行？金管會去年5、6月就已設定原理原則，如果有必要，依去年原理原則辦理，而目前聯邦銀行健行分行是基於人力及消毒，暫停營業3天，這部分也有通報金管會，也依規定辦理。
至於開戶身分認證是不是一定要脫口罩?有無替代方案？莊琇媛說，規定沒到那麼細，只要確認身份有相關證件證明，疫情關係防疫有很多方式，有些人會戴防護罩，必要時可以請銀行公會再研議看看，在不脫口罩下，如何確認是客戶本人，而且除面對面開戶，現在很多數位存款帳戶及純網銀開戶也都不用面對面，也可趁此時宣導民眾可善用這些金融服務，減少接觸感染機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。