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劉青雲教的！黃秋生重現杜琪峯導演家常菜

▲黃秋生重現杜琪峯導演家常菜。（圖 / LINE TV）
▲黃秋生重現杜琪峯導演家常菜。（圖 / LINE TV）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-14 02:00:00

實境節目《開著餐車交朋友2》每週五中午12點LINE TV、每週六晚間10點東森綜合台32頻道播出。本週來到最終回，黃秋生、莊凱勛和蔡凡熙回到他們旅途最初的起點「嘉義」，想設宴感謝包括在地小農、各領域的專家、弘道老人基金會在內，這些一路上曾經協助過他們的好朋友們，特地拜託嘉義站的廚師們幫忙，一起完成這場盛宴。餐車巡迴的過程中，經歷了成功、也有挫折，最終來到尾聲，讓三個主持人相當不捨，黃秋生更吐露感想：「有點失落，也非常高興，因為終於很大的壓力，一個未知的結果出來了，完美！」

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▲莊凱勛（左）、蔡凡熙一起試菜。（圖 / LINE TV）
▲莊凱勛（左）、蔡凡熙一起試菜。（圖 / LINE TV）
為了劃下圓滿的句點，三人和廚師們親力親為，一同研究試菜，提前準備滷肉、金沙蝦、羅宋湯等佳餚，備料到深夜。身為大哥的黃秋生，趁著空檔做了宵夜「烏冬蟹煲」，感謝現場所有共同忙碌的工作人員與廚師，尤其這道料理還是杜琪峯導演家中的家常菜，是黃秋生輾轉從港星劉青雲手中學來的，美味程度也獲得一致好評。

▲離別之際，莊凱勛也感慨的說「這可能只是三人友誼的開始」。（圖 / LINE TV）
▲離別之際，莊凱勛也感慨的說「這可能只是三人友誼的開始」。（圖 / LINE TV）
《開著餐車交朋友2》走遍台灣賣出的收益，全數捐給弘道老人基金會，主持人莊凱勛也身體力行，到基金會與長者們互動，這次感謝宴，更安排了特別活動，邀請自己經紀公司凱渥的模特兒，與弘道老人基金會的長者們，拿著《餐車2》在各個地區找過的食材、基金會提供的樂活雞蛋等等，一起走秀回顧過去的點點滴滴，也希望能夠為公益再盡一份心。而蔡凡熙看到許多因為《餐車2》認識的老朋友，加上家人們又瞞著他偷偷探班，媽媽和姊姊全都現身，讓蔡凡熙也說：「我剛是有點感動，但是因為家人來，所以還是要裝作一個比較有男子氣概的樣子，不能太感動，落淚不行。」
 
驚喜不只如此，第一季的主持人KID以及宋柏緯更隔著投影幕回歸，錄製VCR給予祝福，甚至是影后謝盈萱，還有曾經來上過節目的嘉賓，包含林辰唏、王淨、姚愛寗，通通都集結在影片中，氣氛相當溫馨。等到要離別之際，莊凱勛也感慨的說「這可能只是三人友誼的開始」，看似很感性，不過調皮的三人，最後還不忘上演情境劇，莊凱勛和蔡凡熙在跟黃秋生告別後火速溜走，直接把餐車留給黃秋生收拾，讓黃秋生假裝氣得大罵「就我來弄啊？誰開回去啊？我沒有車牌，回來！」俏皮收尾，也展現好感情。（編輯：薛羽彤）

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