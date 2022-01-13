《艾爾之光》堤爾諾格登場 開放全新村莊、2大副本地圖
動作冒險線上遊戲《艾爾之光》今(13)日起推出全新魔界地區「堤爾諾格」，包含全新村莊「瑪格梅利亞」，以及兩大副本「主題公園入口」、「詭計屋」。隨著新地區開放，官方同步釋出全新防具「泰納布洛斯」，以及鍛造移轉系統，幫助玩家提升「泰納布洛斯」防具等級。為了慶祝新地區登場，今（13）日起至1月27日達到連線條件，可獲得「堤爾諾格地區體驗道具箱」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-13 16:33:44｜2022-01-13 16:33:57
《艾爾之光》今（13）日宣布推出全新魔界地區「堤爾諾格」，是魔界最熱門的觀光勝地。魔界村莊「瑪格梅利亞」是暌違五年推出的全新村莊，有著魔界獨特的風貌。新副本「主題公園入口」充滿華麗絢爛的遊樂設施；副本「詭計屋」則由最強魔術師坐鎮，布置好玩逗趣的魔術空間。
隨著新地區開放，《艾爾之光》釋出全新「泰納布洛斯」系列防具，玩家透過挑戰「堤爾諾格」地區副本「主題公園入口」及「詭計屋」機率取得，或可透過挑戰副本蒐集「泰納布洛斯」碎片，在「瑪格梅利亞」找到魔族NPC貝堤進行防具製作。
全新的「鍛造移轉系統」能幫助玩家將「虹霓降魔」防具的鍛造階段，在僅損失小部分鍛造階段，移轉至「泰納布洛斯」系列防具上，不用從零開始鍛造。移轉將分為「一般鍛造移轉」與「特殊鍛造移轉」兩種，由玩家自行選擇符合自己需求的方式進行鍛造繼承。
今（13）日起至1月27日 08:59前，玩家完成累積連線條件，可獲得官方贈送的「堤爾諾格地區體驗道具箱」，開啟可取得飄飄貝堤(7天)、(科保)慶典!(7天)、搖搖兔(7天)、(科保)神秘魔術(7天)。