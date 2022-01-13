陳時中籲教育部「全國提前放寒假」　潘文忠給答案

本土疫情連環爆，從桃機群聚延燒至家庭群聚，桃園市政府因此宣布，全市公私立國小提早一週放寒假，指揮中心指揮官陳時中也提出，請教育部考慮讓學生提早放寒假，對此，教育部長潘文忠今（13）日表示，目前暫時以個案性方式因應，尚未到全國學校全面性停課階段。
編輯中心／綜合報導
2022-01-13 16:36:06｜2022-01-13 16:53:35
指揮中心今日宣布，國內新增65例確定病例，其中有14例為本土個案，部分學校也因此停課清消，而桃園市政府則宣布，公私立國小提早一週放寒假，而指揮中心指揮官陳時中也提出，請教育部考慮讓學生在考完期末考就先放寒假。
教育部對此表示，由於目前發生的本土病例都是追蹤中的個案，因此沒有提早放寒假的規劃，教育部將視疫情狀況，配合指揮中心，即時因應啟動相關措施。
教育部長潘文忠今日出席活動時，被問及此事，再度回應稱目前未到全面性停課階段，暫時會以較彈性措施，同時考量家長負荷，以個案性方式因應，不會啟動即刻性停課。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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