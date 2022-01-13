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林智堅批考察作秀　高虹安反酸：對立院運作無知

▲立院內政委員會安排考察新竹市府考察，但市府團隊抵制考察，市長林智堅團隊與民進黨市議員都沒出席。（圖／翻攝自邱顯智臉書）
▲立院內政委員會安排考察新竹市府考察，但市府團隊抵制考察，市長林智堅團隊與民進黨市議員都沒出席。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-13 17:01:28｜2022-01-13 17:02:30

立法院內政委員會召委林為洲於今（13）日邀集各黨派立委與中央部會赴新竹縣市、考察升格整備情形，但新竹市長林智堅及市府團隊卻拒絕出席，更批評考察是作秀。台灣民眾黨立委高虹安反酸林智堅「對立法院運作與職權的無知」。

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高虹安指出，立法委員身為民意代表，地方聽取民意、和部會交流討論都是很重要的日常工作，林智堅狹隘地認為立法委員只能框在立法院內工作，審他想要的只修一字的法案，否則就是失職、就是反對新竹發展，「立法院可不是林市長你的立法局。我們對林智堅市長的言論表達遺憾！」這不僅顯示出他對立法院運作與職權的無知，也凸顯出其藐視立法院所代表的民意的傲慢態度。

高虹安舉例，內政委員會第四會期就進行了10次的外地考察活動，其中有6次是民進黨的吳琪銘召委所排，去年12月23日的考察是到吳琪銘的的選區土城考察地方建設，有4位民進黨籍立委同行，也請到新北市副市長和土城區區長陪同考察並舉辦座談會。立法院受民眾所託，依法行使監督職權，國土規劃、縣市改制升格茲事體大，相關的計畫、整備等，本來就應中央地方充份討論、實質審查。

高虹安批評，林智堅將監督國土規劃與大新竹合併計畫、整備的立法委員都打成反對新竹發展的罪人，這種言論是典型的「扣帽子」與「潑髒水」。真正阻礙大新竹合併的是林智堅至今專案辦公室尚未成立運作，也未見任何合併升格相關評估計畫，更不願意和立法院、行政院實質討論的傲慢態度！ 

針對林智堅指「台北來的立委拍照作秀」，高虹安認為，顯見他心胸及眼界的狹隘，無視及抹煞民眾黨對於新竹縣市地方耕耘的努力。新竹縣市是民眾黨在 2020 年立委選舉不分區得票率最高的地方，民眾黨進入國會甫半年即成立新竹服務處，她們一刻也沒有忘記新竹縣市民眾對我們的信任與託付，團隊持續努力深耕，協助新竹縣市民眾處理各種陳情，相信她們努力新竹民眾都能感受，呼籲林智堅不要視而不見，還用惡意的話語來做政治攻擊。

新竹出身的時力不分區立委邱顯智指出，新竹市政府不派員出席考察已經很離譜了，民進黨新竹市黨部還全員逃走，跑到外面開記者會，讓他感到困惑。

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