屏東縣智青農事培力坊「相揪來挽菜」　創造身障就業機會

屏東縣政府勞動暨青年發展處與社會處跨局處合作，於去年 8 月在潮州成立屏東縣智青農事培力坊，由啟智協進會承辦，整合啟智協進會、青農及大店長聯盟力量，共同培力身障青年在農業技能、工作態度及社會互動技能。縣長潘孟安表示，屏東縣智青農事培力坊的學員可以為勞動市場增加農務工，也能自力工作，發展身障者多元就業機會。

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▲採收活動由縣長潘孟安相揪大家來挽菜，身障學員帶著縣長到田裡挽九層塔跟玉米。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.13）

今天採收活動由潘孟安相揪大家一同來挽菜，並由身障學員帶著縣長到田裡挽九層塔跟玉米，雖然只有短短幾個月的培力，但這些身障學員從對農務工作完全陌生，到現在可以指導他人怎麼做，對學員來說真是大大的進步。

活動中，從學員身上的汗水與笑容，看得出他們的認真並享受工作。另外，屏東大店長聯盟會長徐皖台也帶領聯盟夥伴特別前來共襄盛舉，充當一日志工。

智青農事培力坊的身障學員表示，還沒到培力坊前，都是在家待著，沒有生活目標，到培力坊後，每天都會按時起床搭車到培力坊，喜歡跟其他學員一起在田間工作，互相幫忙，雖然有時氣候炎熱，但生活卻很充實。