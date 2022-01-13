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李靚蕾最大敵人不是王力宏「是她」！作家公開真相輸慘了

▲李靚蕾（右）的最大敵人是自己，不是王力宏。（圖／王力宏微博）
▲李靚蕾（右）的最大敵人是自己，不是王力宏。（圖／王力宏微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-01-13 17:59:15｜2022-01-13 18:01:15

王力宏、李靚蕾婚變延燒，李靚蕾曝光王力宏帶3名壯丁回家看小孩、花錢買網軍等證據，婚變大戰第二季引起熱議，兩性作家欣西亞對此表達看法，提出2點關鍵直指李靚蕾「最大的敵人」不是王力宏，而是心軟的自己。

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▲李靚蕾昨晚發出長文，指控王力宏帶3名成年男子要「探望小孩」，監視器畫面曝光引發熱烈討論，網全歪樓討論梯廳能否擺鞋櫃。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾指控王力宏帶3名男子探望小孩，監視器畫面曝光。（圖／李靚蕾微博）
▲李靚蕾曬出王力宏買網軍證據。（圖／李靚蕾IG）
▲李靚蕾曬出王力宏買網軍證據。（圖／李靚蕾IG）
欣西亞表示：「我覺得李靚蕾最大的敵人自始至終都不是王力宏，而是她自己。為什麼？因為她心、太、軟。」欣西亞認為王力宏打算破門入家時，雖然李靚蕾有打電話報警，警方也願意協助到家做筆錄，但她卻回警察：「現在要顧小孩，沒有時間，不用，我跟律師討論，再考慮看看。」欣西亞說：「雖然說為母則強，但顧慮孩子的處境，必須考慮的層面確實很多，在第一時間沒有完成報警，除了照顧孩子沒時間，我覺得她的考量應該還有第1擔心警員到場更嚇到孩子，第2為王留餘地。」

作家認為，若警察上門，情況勢必更針鋒相對，場面恐怕會變得無比難堪，除了希望雙方關係別走到更雪上加霜的地步，也為了維護父親在孩子心中的形象，「以李、王孩子年紀來說，他們應該可以判斷警察的職責是維持治安、保護好人，若看到警察上門後爸爸又在警察陪同下離開，孩子對父親的認知是否會變得負面？這恐怕是一路走來極力在孩子面前維護王力宏父親形象的李靚蕾不願所見的。（從李靚蕾一路發文內容看來，我認為她的確有努力在孩子面前維護王力宏一個父親該有的形象）」。

欣西亞認為李靚蕾就是心太軟，從結婚後包容王力宏種種荒唐的行徑不難看出，對一個在愛裡的女人來說，「軟土深掘」是對她最好的形容，因為會念舊情、看情份，因為還愛，而且是深愛，所以會有「明知道他約炮，但只要他不離開我就好」、「明知道他不愛我，但沒關係，起碼他愛孩子」、「他在外風流每個城市都有女人，但只要他還記得回家」種種連自己都三觀盡毀的念頭，而這些退讓跟包容，導致自己任人踐踏也全盤皆輸。

李靚蕾為了孩子，在婚姻裡遭受暴力、羞辱與背叛，但最後仍盡力維持父親在孩子心目中的形象，就怕孩子對爸爸有負面感受，所以綁手綁腳，否則，如果手上握有有力證據卻遲遲不用，並非她沒有，只因為在李靚蕾心裡「王力宏再惡劣再對不起我，他終究是孩子的爸」。

▲欣西亞全文。（圖／欣西亞和Shane任翔臉書）
▲欣西亞全文。（圖／欣西亞和Shane任翔臉書）
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