李靚蕾最大敵人不是王力宏「是她」！作家公開真相輸慘了

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作家認為，若警察上門，情況勢必更針鋒相對，場面恐怕會變得無比難堪，除了希望雙方關係別走到更雪上加霜的地步，也為了維護父親在孩子心中的形象，「以李、王孩子年紀來說，他們應該可以判斷警察的職責是維持治安、保護好人，若看到警察上門後爸爸又在警察陪同下離開，孩子對父親的認知是否會變得負面？這恐怕是一路走來極力在孩子面前維護王力宏父親形象的李靚蕾不願所見的。（從李靚蕾一路發文內容看來，我認為她的確有努力在孩子面前維護王力宏一個父親該有的形象）」。
欣西亞認為李靚蕾就是心太軟，從結婚後包容王力宏種種荒唐的行徑不難看出，對一個在愛裡的女人來說，「軟土深掘」是對她最好的形容，因為會念舊情、看情份，因為還愛，而且是深愛，所以會有「明知道他約炮，但只要他不離開我就好」、「明知道他不愛我，但沒關係，起碼他愛孩子」、「他在外風流每個城市都有女人，但只要他還記得回家」種種連自己都三觀盡毀的念頭，而這些退讓跟包容，導致自己任人踐踏也全盤皆輸。
李靚蕾為了孩子，在婚姻裡遭受暴力、羞辱與背叛，但最後仍盡力維持父親在孩子心目中的形象，就怕孩子對爸爸有負面感受，所以綁手綁腳，否則，如果手上握有有力證據卻遲遲不用，並非她沒有，只因為在李靚蕾心裡「王力宏再惡劣再對不起我，他終究是孩子的爸」。