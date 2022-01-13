張禹宣不滿蔡其昌秋後算帳 李雨蓁：沒勇氣別當發言人
顏寬恒競選總部發言人張禹宣今（13日）在自己臉書貼出台中地檢署傳票，嘲諷立法院副院長蔡其昌選前不敢面對顏陣營的質疑，選後「特急件」秋後算帳。蔡其昌說，自己好心請對方更正卻被繼續抹黑，「告他只是遵守承諾而已」。陳柏惟服務處發言人李雨蓁則嗆聲「覺得自己沒錯就上法院辯駁，連這點勇氣都沒有，還當什麼發言人？」
記者顏幸如/台中報導
2022-01-13 17:59:13
張禹宣在中二立委選舉期間，擔任國民黨候選人顏寬恒競選總部發言人。他於去年11月24日在個人粉絲頁「張禹宣 元禹宙」爆料，指「成豐倉儲標下105號碼頭的經營權後，擋到民進黨財路、遭挾怨報復，事主就是民進黨的立院副院長蔡其昌。」
蔡其昌發新聞稿斥顏寬恆陣營搞烏龍，強調不道歉就吿到底！張禹宣則加碼爆料，指蔡其昌擔任建新國際獨董時，持有股數高達39,895,349股，事後建新發佈重大訊息澄清，指蔡其昌從未持股，至於「39,895,349」數字，是蔡獲選獨立董事時的支持股東持股數。
張禹宣今在臉書發文怒嗆蔡其昌，「選前不敢面對，選後『特急件』秋後算帳？」自己看到地檢署刑事傳票的寄出日期後笑了，因為正好是中二選區補選後第一個上班日，他挖苦蔡其昌「不要讓檢察官這麼有壓力好嗎？」還說「我2個多月前提告周玉蔻的案子，都還沒看到個影。還是蔡副院長手腳比較俐落，長年在司法法制委員會也不是待假的。」
蔡其昌上午受訪時指出：「這個烏龍爆料太離譜，我當時怕他們一時不察，多次提醒顏總部『你們的消息是錯的，請出來更正』，他們卻繼續抹黑。現在才在訝異、驚慌失措，何必當初呢？我講很多遍要告他，做為政治人物遵守承諾而已。」
基進黨組織部主任、前立委陳柏惟服務處發言人李雨蓁則補槍：「少拿鄉愿那套來替自己的錯誤辯護，真理是越辯越明的，覺得自己沒錯就上法院辯駁，連這點勇氣都沒有還當什麼發言人？」
李雨蓁說：「發言人長這副模樣，我幾乎可以預見靜儀委員上任後，持續追查105號碼頭施壓案和強佔國有地蓋違建時，顏家和藍營也會跳出來說這是秋後算帳。」