感染Omicron多為輕症不可怕？外媒揭露6大染疫後果

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儘管有研究顯示，與之前的變異株相比，感染Omicron的患者大多是無症狀或是輕症，包括喉嚨痛或流鼻水，較少出現早期感染後呼吸困難的典型症狀。
但是Omicron在許多國家廣泛傳播的情形來看，代表著從絕對多數上，會有更多人出現嚴重症狀。尤其義大利以及德國的最新數據顯示，未接種疫苗的人更容易住院、重症和或死亡。
紐約洛克斐勒大學（Rockefeller University）病毒專家努森茨維格（Michel Nussenzweig）表示，「我同意每個人遲早會接觸到病毒的說法，但我認為越晚越好，因為未來會有更好、更多的藥物以及疫苗可以使用。」
你可能感染其他人
耶魯大學病毒免疫學家岩崎明子（Akiko Iwasaki）表示，即使確診者只是輕微症狀，但仍有可能將病毒傳染給重症較高風險的人，「即便你先前曾感染或接種疫苗而有抗體也不例外」。
尚不清楚Omicron的長期影響
早期感染變異株，不論是輕症還是突破性感染，也會導致持續使人虛弱的「新冠長期症狀」（long COVID）。岩崎明子表示，目前尚未有數據顯示，多少比例的Omicron患者會出現長期症狀。「那些低估Omicron的人，正在讓自己面臨可能持續數月或數年衰弱疾病的風險。」
此外，也不清楚Omicron是否如同其他變異株一樣，出現抗體自我攻擊、精子損傷和胰島素分泌細胞（insulin-producing cells，INS）改變等「沉默」效應。
藥物供應不足
目前Omicron的治療非常有限，導致醫生必須定量配給。在過去幾波疫情中研發出來進行使用的3種藥物中，已經2種對Omicron無效。第3種英國藥廠葛蘭素史克（GSK）等研發的抗體藥物Sotrovimab供應短缺。另外還有1種，由輝瑞藥廠（Pfizer）開發的新冠口服藥物Paxlovid，似乎能有效對抗Omicron。由於目前藥物短缺，若是染疫，可能無法獲得治療。
醫院人滿為患
美國哥倫比亞大學（Columbia University）微生物學及免疫學教授何大一表示，Omicron對於已經完整接種疫苗且施打加強劑、身體沒有潛在疾病的患者不會造成太大損害，但感染人數還是越少越好，「尤其是現在醫院已經不堪負荷，而美國大多數地區尚未進入Omicron疫情浪潮的高峰。
由於創紀錄的感染患者人數，醫院不得不推遲手術以及癌症治療。在過去幾波疫情之下，不堪重負的醫院一直無法為如心臟病發作等緊急情況進行妥善治療。
越多人感染意味出現更多變異株
Omicron是初代新冠病毒SARS-COV-2發展出的第5個高度重要變異株，病毒進一步突變的能力是否會減慢還有待觀察。
而高感染率會為病毒提供更多突變的機會，並且無法保證新的變異株是否會比之前的病毒更加良性。何大一指出，「在過去兩年裡，SARS-COV-2已許多不同方式讓我們驚訝，我們無法預測這種病毒得進化軌跡。」
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