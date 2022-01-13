國民黨連敗掀風暴！朱立倫首當其衝　藍粉新寄託排名出爐

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網路數據結果揭露，近期才剛剛辦完萬人新書發表會的韓國瑜，受藍粉支持的程度穩坐冠軍，自12月中旬至今，在國內政壇多位重要政治人物的粉專中，藍營支持者到韓國瑜臉書留言的數量，就佔全部留言數28.55％，顯示其雖無黨公職在身，仍擁有不可小覷的政治能量，無論是線上或線下都能凝聚大批支持者；而去年9月曾與朱立倫競爭黨主席的張亞中比例也不少，佔整體14％，顯示他頻繁接受媒體訪問、聲援公投和罷昶造勢獲得矚目，「張亞中現象」未消退，例如有粉絲在其粉專留言：「忍國民黨很久了，太孬、太不團結，我們願意追隨張亞中，支持張校長的理念論述。」
此外，雖外藍粉聚集在朱立倫粉專的比例也不低，約佔整體13.44％，排名第三，然而多數輿情內容都以罵聲居多，如有支持者痛罵「讓國民黨不死不活」、「朱立倫下台國民黨重生」、「為什麼不辭職」等語；至於第四名，則是擁有媒體資源的中廣董事長趙少康，因時常針砭時事、敢言批評執政黨深獲藍營支持者吹捧，比例約佔整體的9.76％。
值得注意的是，非國民黨籍的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也入榜，排名第五，藍粉在柯粉專的留言互動數，佔整體藍粉留言量的6.63％，還贏過國民黨立委江啟臣、賴士葆、台中市長盧秀燕、國民黨立委蔣萬安、鴻海集團創辦人郭台銘、國民黨立委費鴻泰、新北市長侯友宜及前總統馬英九。彙整藍營支持者到柯文哲臉書留言的內容，可發現，藍粉雖並未直接正面表示支持柯文哲，但對柯文哲在部分議題的表態，會產生共鳴與呼應，舉例而言，柯批評民進黨動用國家資源宣傳公投等論述，和藍營定調相似，因此吸引藍營支持者附和說：「網軍傾巢而出」等語，表示認同。
事實上，從國內主要政黨民進黨、國民黨、台灣民眾黨的網路聲量趨勢可以發現，近半年內民眾黨曾在本土疫情嚴峻的7月達18％的聲量高峰，公投期間因兩黨對決角色被淡化，聲量跌至6%左右，近期則回升至8%。整體而言，近半年綠藍白3黨聲量約為55%、35%、10%，顯示台灣民眾黨在網路空戰上有一定影響力，尤其柯文哲的發言屢屢能成為媒體關注焦點，這幾場選戰下來，證明藍軍空戰處於弱勢挨打狀況，若在適當議題能與民眾黨相互呼應、加深藍白連結，雖兩者相加的聲量仍不及民進黨，但至少有望與其相抗衡。
朱立倫自去年回鍋黨主席以來，就經常因其得票率未過半，被批評為「弱勢主席」，黨內甚至出現「只剩地方派系支持」的質疑，近期包括公投、中二立委補選、林昶佐罷免案等「選戰」也凸顯朱立倫領導能力不足，難以重拾早已四分五裂的藍營支持者認同，導致2022年底地方選舉選情堪慮。而藍營粉絲雖願追隨韓國瑜、張亞中、趙少康等人，但這3人在年底大選角色仍不明確，網路數據也發現，在藍營氣勢低靡之際，少部分藍粉將寄託轉向柯文哲，「借柯打綠」的情況屢見不鮮，若藍白兩方願意合作，特別是在空戰有影響力的戰場加深連結，或許能在年底選戰提升整體氣勢，藉此扭轉不利態勢。（編輯：李雅琳）