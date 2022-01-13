金管會主委黃天牧看好台股　但對金融業有8字提醒

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由於黃天牧之前曾以「花要盛開，蝴蝶自來」來形容台股，去年台股大漲23.6%，媒體也詢問花開滿後會不會擔心花落？黃天牧則說，花要盛開有很多層面，不只有上市櫃公司營運表現，金管會監理制度、證交所制度也是其中一環，金管會致力推動資本市場藍圖相關措施，目的就是為台灣資本市場立下長治久安的基礎。
對於國際永續價值當道，黃天牧強調近年台股外資比率約落在44%至46%區間，外資在意ESG，因此金管會今日發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，讓外資知道台灣上市櫃公司將開始作碳盤查、經營價值會和國際接軌；資本市場監理者和證交所都是耕耘花圃的園丁，把花耕耘好，蝴蝶將自來。
黃天牧也提到，近兩年上市櫃公司營運基本面良好，台灣產業在這段時間發光發亮，部分電子業大型廠商訂單更已接到今年第3、第4季，這樣的榮景或許可以持續，但絕不能因為近年的順風順水有任何輕忽，各產業必須非常謹慎面對未來情勢變化，尤其美國聯準會已宣布要升息、國際政治經濟與金融局勢、疫情的變化等。
至於金融業2021年獲利創新高，黃天牧則提醒在亮眼的獲利表現下，無論是監理機關或金融機構，都不可輕忽自滿，而更應該居安思危。所謂「持盈履滿，君子兢兢」，未來仍有國際政治經濟融情勢及疫情變化等難以預測的風險，應該做的是秉持謹慎謙虛、未雨綢繆的態度，累積面對逆境時的風險承擔力，強化因應突發事故或變局的韌性。
同時，在因應高齡化、氣候變遷、科技發展及貧富差距等挑戰，黃天牧認為也應了解社會大眾對誠信道德及公平正義已有更高的期待，金融機構除應重視公司治理、法令遵循及內部控制外，在經營策略及運作過程中對誠信文化、環境永續、社會公義與弱勢族群的關懷等公共價值實踐，和獲利能力同樣重要，這也是他以往強調推動的以價值為基礎的金融。
黃天牧還提到，微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年底表達對2022年感到樂觀，但也憂心民眾對政府的不信任將成為2022年的挑戰。他強調，無論政府部門施政或金融機構經營，都應以社會大眾的信任為基礎，信任難建立且容易失去，容不得輕慢。
對於2022年，黃天牧說，金管會將循序推動政策，建構誠信、韌性、創新、永續、包容的金融市場，期望獲得社會大眾的信賴和尊重；金管會也期許金融業秉持誠信經營，行穩致遠。