去年底上市櫃總市值62.1兆元　首度超越韓國

去（2021）年台北股市屢創新高、交易熱絡，證交所董事長許璋瑤今（13）日表示，去年底股票總市值達到56.3兆元，是全球第16大市場；成交值達95.5兆元，日均成交值接近4千億元，排名顯著提升至第8名，屬於高流動性市場。更值得一提的是，去年底上市櫃總市值62.1兆元（含上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國，臺灣資本市場日益壯大。
記者許家禎/台北報導
2022-01-13 20:34:59
全體上市公司獲利連續兩年大幅成長，去年前三季稅後淨利已超越3兆元，預估全年可望突破4兆元，創歷史新高；全體券商獲利首度超過千億元達1,054億元；三大政府基金前11月收益達4,180億元，三年來累積獲利超過1.3兆元；此外，去年證券交易稅收2,753億元，比預算數超徵1,553億元，顯示股市全面大豐收，全民共享股市榮景。
證交所董事長許璋瑤指出，最近2年雖受疫情紛擾，上市公司營收仍持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%，前三季稅後淨利甚至已超過2020年全年金額，優異營運表現為支持股市上漲主要動能。觀察各產業表現，半導體產業持續領軍帶動相關電子產業，營收及獲利連續成長。此外 2020年營收負成長的航運、塑膠與鋼鐵等傳統產業，於2021年轉為大幅成長。
展望未來，許璋瑤表示，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，供應鏈問題亦可獲得改善，加上5G、車用電子、高效能運算等新興運用需求持續暢旺，國內深具製程領先優勢的半導體製造業者積極擴廠，將帶動整體產業接續發展，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4%以上成長，上市公司營運亦將維持最佳狀態，國內股市可望賡續穩健發展，惟目前全球仍存在疫情、通膨及升息等諸多不確定因素，未來仍需審慎因應。