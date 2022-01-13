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護理師跨足二手精品包社群平台 業績逆勢成長打敗疫情

▲護理師陳匯敏跨足二手精品包社群平台，年營業額成長15％，逆勢成長打敗疫情。（圖／業者提供）
▲護理師陳匯敏跨足二手精品包社群平台，年營業額成長15％，逆勢成長打敗疫情。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-01-13 23:03:04

疫情帶動宅經濟發燒，專做精品名牌包的社群平台「寵愛女人」創辦人陳滙敏，因為超前部署，將實體消費模式轉為電子商務，包括會員、成交量及成交金額，與去年相比，均逆勢成長15%，創造年營業額2.7億佳績，擁有25萬社群團員，疫情下交出亮麗成績單。

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曾是三峽恩主公醫院神經內科護理師的陳滙敏，12年前回歸家庭後，一直期望經營二手交易平台，提供精品交流管道。剛開始，她將自己收藏的精品包提供二手平台銷售，回響不錯，就這樣從小規模社團銷售模式，慢慢成為小型交易社群。2014年那年，正式在臉書建立寵愛女人二手精品分享社團，提供買家與賣家自行在虛擬平台交易，獲得好口碑。

▲寵愛女人平台上有23000多件包款，陳匯敏建議消費者多比較、多看、多問，買前做功課才不致吃虧。（圖／業者提供）
▲寵愛女人平台上有23000多件包款，陳匯敏建議消費者多比較、多看、多問，買前做功課才不致吃虧。（圖／業者提供）

陳滙敏說，每個精品包價格都相當昂貴，難免引發不肖者以仿冒品詐騙，博得豐厚利潤，讓人相當困擾。為解決網路詐騙，2017年建置寵愛女人平台時，她推動實名制，要求賣家需提供雙證件及存摺封面，在當時賣家實名驗證制度在台灣尚未成熟，網路交易透過第三方代收付的概念也未形成。寵愛女人是第一個從臉書粉絲變現收取年費388元，其平台收費模式為年費388，提供買賣雙方交易，中間無任何抽傭。

「秉持良善堅持」是陳匯敏經營平台的座佑銘，善的循環讓她在虛擬世界中贏得信任，目前寵愛女人平台擁有25萬社群團員，交易平台一年交易額能達到2.7億台幣，這個交易平台讓許多女性、精品業者能順利把二手包賣出，變現及獲取利潤。粉絲中有不少單親媽媽、家庭主婦，平台幫助他們解決詐騙風險、通路問題，陳匯敏認為這是營利外，在這行額外獲得的價值感與喜樂。

▲「寵愛女人」創辦人陳滙敏，因為超前部署，將實體消費模式轉為電子商務，受惠宅經濟發燒之惠，業績逆勢成長。（圖／業者提供）
▲「寵愛女人」創辦人陳滙敏，因為超前部署，將實體消費模式轉為電子商務，受惠宅經濟發燒之惠，業績逆勢成長。（圖／業者提供）

經營網路平台十餘年，陳匯敏提供經驗指導消費者，如何在平台挑選適合自己的包包。首先以預算及喜好品牌做考量，其次挑選時要留意賣家拍攝的包包照片及描述、配件是否齊全、年份及是否整染過。

第三、若有考慮將來再轉手，可注意包包在二手市場熱門度，越經典的款式跌幅越小，如：CHANEL CFHERMES KELLYBRIKIN等等都是經典不敗款。四是平台上有23000多件包款，可多比較、多看、多問，買前做功課才不致吃虧。寵愛女人： https://www.lovetowoman.com/

 

 

 

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