台中商場與樂成宮跨界合作 用餐消費抽財神燈安太歲

虎年拚業績，台中市大魯閣新時代購物中心異業結盟，首創與台中市百年古蹟「樂成宮」合作，凡在商場主題餐廳、美食街不限金額消費，即可參加財神燈抽獎活動。另生肖屬虎民眾，在指定時限內滿費滿額，可免費獲得安太歲資格，名額各限一百個，讓民眾在春節大採購同時，也能獲得神力加持，擁有一整年的好運氣！





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台中市樂成宮旱溪媽祖廟已有200多年歷史，是國家欽定三級古蹟，也是台中市東區民眾的信仰中心，香火鼎盛。新春期間，在大魯閣新時代盛情邀約下首次跨界合作，推出送百盞財神燈及百名處友安太歲活動，讓民眾很期待。





大魯閣新時代表示，為表誠心謹慎，活動舉辦之前，已由行銷團隊親自至樂成宮上香，向媽祖稟告，相信能幸運獲獎的民眾，全是媽祖欽選幸運兒，虎年運勢定能如神相助，平安順遂！





▲虎年拼經濟，台中大魯閣新時代找來媽祖神助攻，凡消費滿額即可獲得樂成宮免費安太歲。（圖／業者提供）

活動辦法是，在商場主題餐廳、美食街不限金額消費，即可參加100盞財神燈抽獎活動。另於1月13日至16日期間，當日消費滿999元以上的屬虎民眾，則可免費獲得安太歲資格，名額僅限100名。





新春過年當然也免不了添購新裝，大魯閣新時代即日起至2月7日號召會員回館購物，消費滿3,000元贈300元，滿8,000元以上再贈ONE&ONE燒肉、圓砌鴛鴦升降鍋物、瓦城泰國料理等餐飲品牌美食券，滿1萬元再加贈500元商品券，多重回饋巴結會員的心。





▲台中大魯閣新時代與樂成宮異業結盟，要讓民眾春節逛街採購同時，也能獲得神力加持。（圖／業者提供）

大魯閣新時代購物中心位處台中火車站前，出站1分鐘即可抵達商場，是許多返鄉旅客的最佳休憩地點，因此今年大魯閣新時代特別推出「返鄉遊子專案」，凡於春節促銷期間內，持高鐵或台鐵車票至商場消費，不限金額，即可加贈100元購物金，並立即消費折抵使用，歡迎外出打拼遊子們，回台中團圓過好年。更多大魯閣新時代優惠可洽官網 http://taichung.trkmall.com.tw/dm_book.html 。



