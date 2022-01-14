《華燈》太夯！10年媽媽桑剖析「戀愛客、友情客」差異
台劇《華燈初上》讓日式酒店文化為熱門討論話題，由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》，邀請擁有10年媽媽桑經歷、現在致力推廣條通日式酒店文化的席耶娜，她透露日式酒店，將客人分為戀愛客及友情客：「戀愛客通常指因爲暈船，短時間大筆消費，讓業績瞬間飆高，但不會長久，友情客指的是像朋友般經營，屬於細水長流型。」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-01-14 11:30:00｜2022-01-14 11:54:13
席耶娜表示大多數人將日式酒店想的很複雜，甚至受戲劇影響，總認為日本男生很色、沒規矩，但來店的日本客人幾乎都是各行各業的菁英才有資格派駐到台灣工作，因此辛苦工作一天，來酒店多半以放鬆舒壓為主，她解釋：「早期日式酒店小姐精通日文，甚至非常了解日本文化，就連媽媽桑也會每天整理日本重要新聞與小姐分享，客人來到這會覺得像回到日本一樣，能夠盡情說日語，小姐還會與他們站在同一陣線一起抱怨公司老闆等，讓他們感受像家一樣溫暖感覺。」
席耶娜坦言在日式酒店的小姐都是「販賣曖昧」，朱姐問：「曖昧不是一種氛圍嗎？」她笑說在酒精的催化下，因小姐體貼了解客人想法，加上眼神與肢體上的互動，很容易讓客人暈船，但不至於到賣身，因為在台灣的日本人生活圈很小，如果小姐跟很多人不正當交易，很快就會傳開，加上小姐是公司資產，媽媽桑也不允許這類事情發生。