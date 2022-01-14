NOW早報／李靚蕾貼6證據！爆王力宏買網軍　簽名收據全有

我是廣告 請繼續往下閱讀
李靚蕾每每發文講述王力宏的不合理行為，就會有網友跳出替王說話，日前被抓包PTT上發文的IP位置在海外相當奇怪的地方，這次王力宏帶氣球回家另一視角被流出，對此李靚蕾昨日也曬出證據表示，王力宏為了混淆視聽買關於帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點，她強調那張氣球視角照，除了王力宏別人不可能有。
李靚蕾接著表示「帶了氣球禮物能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。」她還原當天情況，王力宏的確帶著氣球和禮物試圖騙她開門，電鈴監控鏡頭也被氣球遮擋。王力宏說：「我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去」，也強調除了兩位未經李靚蕾同意的工作人員，真的都沒有別人，事實上後面還有一位男子，一再證明王力宏說謊。
對於網友試圖帶風向，李靚蕾也附上王力宏長期購買網軍的證據，「請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工」。最後，李靚蕾也向王力宏喊話，「我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。」
預估擴大採檢逾萬人 鄭文燦：一定有第二波第三波感染
桃園聯邦銀行群聚案持續擴大延燒，造成14人確診。桃園市長鄭文燦昨（13）日下午防疫記者會中表示，這個案子採取高標準處理，因此匡列範圍比較大，預估最終採檢會超過一萬人。他同時強調，這14名員工加家人，衛生局會組成一個案一小組方式，每個足跡都要復查，務必把社區足跡調查清楚，擴大匡列減少社區風險。
鄭文燦表示，因為依過去經驗，群聚感染到達14個，一定會有第二波、第三波的感染，為確保安全起見，這次要一個案一小組進行，希望把社區防線建立起來。 過程很辛苦，希望這一波銀行群劇事件能用最大努力最大匡列把可能的病例都找出來。
鄭文燦強調，社區的篩檢也是一樣，如果有潛在黑數若能篩檢出來，就能避免隱形傳播鏈，因為這次看起來輕症居多，很容易被忽略。另外這次看起來從潛伏期感染到發病，開始有症狀大概三天時間，傳染速度非常快，因此必須採取更高標準來追查。
今日天氣／冷氣團持續發威！低溫探10度以下 中南部溫差大
中央氣象局預報，今（14）日在強烈大陸冷氣團持續影響下，台南以北地區及宜蘭地區低溫僅10、11度，其餘地區約12至15度，沿海空曠地區或近山區平地甚至更低，局部地區有10度以下低溫出現機率，提醒民眾注意保暖，另外，白天北部地區及宜花地區高溫約落在16至18度，中南部地區則是能來到22至25度，不過日夜溫差較大；水氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及大台北山區偶有局部短暫雨。
氣象局也提醒，東北風增強的關係，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將出現8至9級強陣風，提醒澎湖箱網等海水養殖產業特別注意寒害，海邊作業或活動的民眾也需注意安全。
桃園確診昨增13例！21處足跡遍佈5行政區 含IKEA、市場
本土疫情持續升溫，昨（13）再增14例本土確診個案，其中有13例在桃園市，有11例和中壢聯邦銀行群聚相關；稍早桃市衛生局公布確診者最新疫調公共場所21處足跡，遍及多個小吃店、餐館、量販店、市場、美妝店和公車路線，涵括時間為去年12月31日至1月11日。
桃園市衛生局昨日下午公布案17473、17506、17507、17630、17672、17673在12月31日至1月11日的公共場所足跡，行政區遍及八德、桃園、中壢、龜山、平鎮共21處，包括忠貞市場、華勛市場、洗車場、西堤牛排中壢中山店、大潤發中壢店、IKEA桃園店、屈臣氏健行門市等商家，以及5050路和5098路公車。
桃園市政府表示，曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，其間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，請撥打1922進行通報，並戴上醫用口罩後儘速就醫，期間勿搭乘大眾交通運輸工具。
求婚成功！陳庭妮、胡宇威愛情長跑8年 公開大鑽戒認愛
藝人陳庭妮跟胡宇威情傳8年，昨（13）日2人首度公開認愛，同時於IG、臉書曬出貼臉合照，女生手上更戴上大鑽戒，似乎好事將近，粉絲又驚又喜。
陳庭妮跟胡宇威2012年因《真愛趁現在》結識，2人情傳8年多，昨首度公開在一起，就是宣告「好事將近」，胡宇威經紀人回應《NOWnews今日新聞》，證實胡宇威求婚成功，但婚期要看2人的工作時間而定。
胡宇威經紀人透露他前陣子求婚成功，並公開當時「逗趣」狀況，「宇威規劃爬山之旅，但兩人簡配爬8小時，爬到女主角臉愈來愈臭，好不容易攻頂可以求婚卻天色已暗，兩人在路過山友提醒下趕緊下山，宇威想著『自己要求婚啊』，下了山到停車場他就拿出鑽戒，但因為爬山爬到腿軟，就真的兩腿一軟，跪在地上『求』婚。」經紀人也說，當時只有他們2個，所以不會有影片。
此外，胡宇威求婚計謀已久，但因疫情延後，「他很在乎求婚這個環節，覺得是自己愛對方、給對方一個承諾的表現。所以一定要規劃一個兩人終生難忘的求婚」。
小二數學題「9X6=54」答錯扣分！家長被難倒 老師給正解
求學時常常會遇到千變萬化的考試題目，除了要考驗學生是否懂得舉一反三，更要讓學生懂得使用邏輯思考；不過，就有網友PO出一道小二數學題，算式「6X9=54」竟然答錯，被老師扣了2分，讓許多家長相當苦惱，貼文一出，也有自稱是數學老師的網友留言解惑。
該名網友在臉書社團《爆廢公社》發文並貼出一張圖片，表示朋友傳來一道小學二年級的數學題目，希望有數學老師可以出面幫忙解惑一下；而題目內容則是「一盒包子有9個，共有幾個」，而圖片上則是有6盒包子。學生原本的算式寫「6X9＝54」，但卻被老師扣了兩分，才訂正改為「9X6＝54」。
貼文一出，許多網友一看就知道問題點在哪，表示如果按照這個標準，上面第一道題目應該也寫錯，但老師卻沒發現，「量詞要擺前面，第一題也有誤，老師可能累了」、「這樣第一題也錯喔！應該是7（個）x3（盒）=21（個）」、「第一題也是錯的，沒扣到，我都會要小孩誠實找老師扣分」、「我都是教小朋友，答案單位是什麼，被乘數就放什麼單位」、「這個就是被乘數與乘數的問題，老師教得沒錯」。
留言中，還有一位自稱是數學老師的網友回應給正解，「『主角』就是被乘數，『組數』就是乘數，你要以包子為主角就是9x6，你要以盒為主角就是6X9，算出來都是包子總個數」，並表示在他的立場來看，是都可以的，但教學還是要以學校老師的標準為主，「數學是訓練邏輯思考，解題路徑可以不固定但要符合邏輯」。（編輯：賴禹妡）