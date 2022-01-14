台積電、大立光法說會後兩樣情 台股一度登18500後急跌
美國聯準會（Fed）副主席提名人選布蘭納德週四聽證會證詞偏鷹，使美股四大指數皆收黑，台積電法說會後雖然ADR大漲5%以上，但台北股市今（14）日一度漲逾70點，登上18500點以上之後急跌來到盤下18350點附近。權值股台積電今日相對強勢，早盤漲12元，來到673元。大立光同樣法說會後，但今開盤沒多久慘跌停。
記者許家禎/台北報導
2022-01-14 09:27:48｜2022-01-14 09:30:40
美股道瓊指數13日下跌176.7點，或0.49%，收36,113.62點；那斯達克指數下跌381.58點，或2.51%，收14,806.81點；標普500指數下跌67.32點，或1.42%，收4,659.03點；費城半導體指數下跌89.4 點，或2.29%，收3,811.8點。亞洲股市中，日韓股市跌逾1%。
台北股市今日開盤漲72.07點，加權股價指數以18509點開出。大盤一度來到18500點之上，但隨後急跌震盪來到18350點。台積電預估今年第一季營收介於166億美元到172億美元之間，季增約5.4到9.2%。資本支出則估將介於400億美元到440億美元之間，年增33至46%。ADR收盤創歷史新高，大漲5.26%，而台積電早盤來到673元，之後漲幅稍稍回落。
至於大立光累計2021年第4季合併營收為130.52億元，較第3季成長9%，年減15%，毛利率下降至55.9%。針對今年第一季展望，執行長林恩平表示，今年1月看起來比去年12月差，今年2月會更差，主要原因是傳統季節性因素。而今日大立光開盤沒多久即慘跌停，來到2140元的位置。