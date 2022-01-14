國民黨接連敗仗　張亞中：朱立倫跪也要下來跪一跪

孫文學校總校長張亞中今（14）日接受廣播節目專訪時表示，他相當詫異9日中二立委補選、罷昶投票敗選後，國民黨主席朱立倫竟然沒有出來面對外界，「跪也要下來跪一跪，跟人家道歉嘛！」
記者余祥／台北報導
2022-01-14 10:27:39
針對國民黨在四項公投、中二立委補選以及罷昶接連失利，張亞中說，如果去年是他當選黨主席，這些投票應該就能通過；這是國民黨的挫折，總統蔡英文個人的勝利，蔡英文訴求「抗中保台」，展現台灣主體性，國民黨卻始終找不出論述可以破解，而且國民黨中央與地方，以及地方與地方之間，也都無法連結，最後才會被各個擊破，毫無招架之力，無法感動人民。
張亞中說，四項公投民進黨慘勝，國民黨卻是慘敗，過程中一下要四個同意，一下又要尊重，而且全部都是親信在決定，顯示國民黨的決策能力出了很多問題，黨中央要負很大的責任。
至於黨內出現「朱下韓上」的聲音，張亞中說，黨有制度，並非朱立倫下，韓國瑜就能上，畢竟還要再改選，所以沒有誰上的問題。
張亞中也透露，去年選舉敗選後，朱立倫跟他見面談了70分鐘，後續就沒有再見過面，3週前他曾到黨部門口就中央委員、中常委選舉提出建議，朱立倫也沒有接受，雖然過去朱立倫曾經表達要請他擔任一項職務，但該職務根本不能做什麼事情，他也不方便替朱立倫講出來。