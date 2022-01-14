「珍奶股」聯發國際上櫃 早盤漲76%、中籤者每張賺6萬
被外界視為是「珍奶股」的手搖飲「Sharetea歇腳亭」母公司聯發國際今（14）日以每股78.8元掛牌上櫃，早盤最高上漲60.2元，來到139元，漲幅超過76%，中籤者每張潛在獲利約6萬元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-14 10:40:04
聯發國際為手搖品牌「Sharetea歇腳亭」母公司，此次公開申購價格為78.8元，公開申購股數為262張，共有47萬8061筆參與，中籤率僅0.05%。聯發國際去（2021）年前三季累計營收為6.14億元，年增31%，前三季稅後淨利為8500萬元，純益率為13.93%，稅後EPS 5.52元。
聯發國際主要收益來源是「Sharetea歇腳亭」手搖品牌，近年積極布局美國，預計美國今年第一季將達131家店面，幾乎站穩美國手搖飲第一品牌。而日前聯發國際宣布，今年年終獎金依個人考績表現最高可達8個月，中高階主管平均有5個月，全體員工則平均3個月。
聯發國際去（2021）年12月自結合併營收為7千1百萬元，較2020年同期成長16％，累計2021年度自結合併營收為8.17億元，較2020年合併營收為6.41億元，年增率達27%。