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NBA／複製火箭極端「小球」　湖人可能交易魔獸和小喬丹

▲湖人中鋒Dwight Howard。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人中鋒Dwight Howard。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-01-14 10:51:47

洛杉磯湖人本季團隊化學效應不理想，隨著Anthony Davis即將回歸，球隊也考慮做出交易，讓整體陣容更適合「小球」的發揮。根據《Bleacher Report》記者Jake Fischer報導，他們很可能把「魔獸」Dwight Howard和DeAndre Jordan兩名中鋒都當作籌碼交易出去。

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在賽季前交易來Russell Westbrook，目前看起來還沒有起球隊想要的成效。就如同過去休士頓火箭所做的一樣，湖人被迫得去打徹底的小球陣容，來拉開場上的空間，這使得Howard和Jordan在輪換陣容中被邊緣化。

湖人目前沒有什麼交易靈活性，但他們仍然持續探索各種可能的潛在交易，總管Rob Pelinka目前手中最好的籌碼可能就是Talen Horton-Tucker和Kendrick Nunn兩名年輕球員，但這樣依然不足以讓他們得到Jerami Grant或Myles Turner。

消息人士指稱，湖人現在已將Howard、Jordan及Kent Bazemore擺上貨架，評估他們的交易價值。如果球隊最終真的將所有的中鋒都送走，那代表他們將徹底打小陣容直到賽季結束。

在Davis回歸之後，將由他出任中鋒，而他退場之後，由LeBron James接手5號位。

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