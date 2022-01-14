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直播／桃園再增6位確診！病毒燒到瓦城西堤　陳時中說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 14:00:00｜2022-01-14 14:01:13

桃園疫情再擴大，桃園市長鄭文燦今（14）早宣布新增了6位確診者，其中4位與聯邦銀行相關，值得注意的是病毒進入社區餐廳，西堤與瓦城分別有工讀生與廚師確診。詳細情況，將在記者會上進一步說明。

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在西堤打工的確診工讀生就讀中壢區某高職，目前衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，都送往集中檢疫所隔離；另外同住家人就讀的國中及國小，都預防性停課1日。而瓦城桃園中正店有1位廚房廚師確診，目前已匡列密切接觸者11人送往集中檢疫所，另外還有10人自主健康管理。瓦城表示該分店停業3天，全面清消。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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