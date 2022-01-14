直播／桃園再增6位確診！病毒燒到瓦城西堤 陳時中說明
桃園疫情再擴大，桃園市長鄭文燦今（14）早宣布新增了6位確診者，其中4位與聯邦銀行相關，值得注意的是病毒進入社區餐廳，西堤與瓦城分別有工讀生與廚師確診。詳細情況，將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 14:00:00｜2022-01-14 14:01:13
在西堤打工的確診工讀生就讀中壢區某高職，目前衛生單位已匡列該名個案校園接觸者40人及家人5人，都送往集中檢疫所隔離；另外同住家人就讀的國中及國小，都預防性停課1日。而瓦城桃園中正店有1位廚房廚師確診，目前已匡列密切接觸者11人送往集中檢疫所，另外還有10人自主健康管理。瓦城表示該分店停業3天，全面清消。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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