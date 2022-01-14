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選後終於硬起來　中市府限817招待所7天內拆完

▲去年12月7日，顏寬恒敲下「817招待所」第一塊磚，但拆除進步牛步化。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.01.14）
▲去年12月7日，顏寬恒敲下「817招待所」第一塊磚，但拆除進步牛步化。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.01.14）

記者顏幸如/台中報導

2022-01-14 12:27:27

中二立委補選期間全國矚目的顏家「817招待所」，開拆39天進度僅50%，外界嚴厲批判中市府行政怠惰，市府今由都發局長黃文彬親自說明，指年關將屆，基於公安疑慮將要求7日拆完，否則強制拆除。至於顏家沙鹿豪宅及國有保護地違建爭議，市府今收到公所的違建查報單，定於下周前往複查。

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▲台中市都發局長黃文彬親上火線，說明顏家相關違建的查報進度。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.14）
▲台中市都發局長黃文彬親上火線，說明顏家相關違建的查報進度。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.14）
民進黨不分區立委林楚茵去年11月24日踢爆，國民黨前立委顏寬恒家族在台中市南屯區楓樹段817地號的招待所，不僅是兒童公園公保地，而且有違建。正值中二立委補選期間，市府認定屬實後，顏家同意自拆，去年12月7日由顏寬恒敲下第一塊磚，但之後拆除進步牛步化。

之後林楚茵再爆，顏家在「817招待所」旁侵占國有的鄰里公園用地，興建房舍、做為招待所出入口。國有財產署1月3日會勘，確認被侵占楓樹段816-1及816-4地號國有地共134平方公尺，除要求拆屋還地，《竊佔罪》部份也移請地檢署偵辦。之後顏家火速將侵占國土部份的違建拆除。

▲「817招待所」緊鄰公園部份的木構造圍籬，至今未拆。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.14）
▲「817招待所」緊鄰公園部份的木構造圍籬，至今未拆。（圖／記者顏幸如攝，2022.01.14）
至於817地號部份，市府都發局昨實地勘查，圍牆、大門、臨大同九街違建、主建物左側含占用國有地部分等違建已拆除，剩下木構造圍籬及主建物右側違建待拆，整體拆除進度約50%。

都發局長黃文彬表示，經過一個月又一星期，違建仍未盡速拆除，由於緊鄰公園、年關將屆，基於公安疑慮，今（14日）發文通知所有人須於7日內拆除完畢，若屆期未完成，將依規強制拆除。

至於顏寬恒位於兩行政區交界的莊園豪宅，沙鹿地段豪宅有違建爭議、龍井地段庭園有違法使用國有地保護區問題。黃文彬表示，今已收到區公所查報單，將於下周前往複查。

▲國產署日前勘查莊園時，被拒於門外。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.01.14）
▲國產署日前勘查莊園時，被拒於門外。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.01.14）
但現場媒體提問，指去年12月27日沙鹿區公所、1月3日國有財產署先後勘查莊園，一樣不得其門而入，區公所如何確認在門口看不清楚的主建物，有違建事實？且拖到14天期滿才回報上級機關？傳聞莊園在保護區挖地下停車場，是否屬實？

黃文彬表示，公所依照職務分工，查報人不見得具備專業，都發局才能確認違建事實。公所確有違建查報單，至於只憑外觀如何確認有違建，這問題得問公所。市府下周實地複勘，會確認違建範圍、位置、面積，並對持有人開立處分書。

至於保護區國有地的部份，國產署初步會勘後，已說明保護區土地上有種樹、有庭園，若市府複查確認違法使用，將依違反《都市計畫法》裁罰6萬元。另外顏寬恒名下的沙鹿山頂腳黃昏市場違建，市府亦將於下周複查。

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