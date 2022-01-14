選後終於硬起來　中市府限817招待所7天內拆完

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之後林楚茵再爆，顏家在「817招待所」旁侵占國有的鄰里公園用地，興建房舍、做為招待所出入口。國有財產署1月3日會勘，確認被侵占楓樹段816-1及816-4地號國有地共134平方公尺，除要求拆屋還地，《竊佔罪》部份也移請地檢署偵辦。之後顏家火速將侵占國土部份的違建拆除。
至於817地號部份，市府都發局昨實地勘查，圍牆、大門、臨大同九街違建、主建物左側含占用國有地部分等違建已拆除，剩下木構造圍籬及主建物右側違建待拆，整體拆除進度約50%。
都發局長黃文彬表示，經過一個月又一星期，違建仍未盡速拆除，由於緊鄰公園、年關將屆，基於公安疑慮，今（14日）發文通知所有人須於7日內拆除完畢，若屆期未完成，將依規強制拆除。
至於顏寬恒位於兩行政區交界的莊園豪宅，沙鹿地段豪宅有違建爭議、龍井地段庭園有違法使用國有地保護區問題。黃文彬表示，今已收到區公所查報單，將於下周前往複查。
但現場媒體提問，指去年12月27日沙鹿區公所、1月3日國有財產署先後勘查莊園，一樣不得其門而入，區公所如何確認在門口看不清楚的主建物，有違建事實？且拖到14天期滿才回報上級機關？傳聞莊園在保護區挖地下停車場，是否屬實？
黃文彬表示，公所依照職務分工，查報人不見得具備專業，都發局才能確認違建事實。公所確有違建查報單，至於只憑外觀如何確認有違建，這問題得問公所。市府下周實地複勘，會確認違建範圍、位置、面積，並對持有人開立處分書。
至於保護區國有地的部份，國產署初步會勘後，已說明保護區土地上有種樹、有庭園，若市府複查確認違法使用，將依違反《都市計畫法》裁罰6萬元。另外顏寬恒名下的沙鹿山頂腳黃昏市場違建，市府亦將於下周複查。