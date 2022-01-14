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林口長庚醫院兒童骨科主任張嘉獻醫師指出，嬰兒髖關節發育不良是一種健康的隱形殺手，早期症狀不明顯，但拖到1歲多演進到脫臼、長短腳、跛行才發現，都需要麻醉下手術復位，才能避免長期的運動困難及髖關節退化疼痛。
為什麼冬天出生的嬰兒有較高的罹病率？
張嘉獻主任認為，嬰兒出生到四個月是髖關節的快速發育期，這段期間若大腿被拘限在伸直或靠攏的姿勢，會妨礙發育導致脫臼，而大腿彎曲外展的姿勢，在肌肉出力時會將股骨推進髖臼內，促進關節發育。
張嘉獻主任舉例，過去北極圈民族及北美印地安人習慣將嬰兒綁成直立狀態，髖關節脫臼發生率很高，非洲馬拉威婦女習慣將嬰兒揹在背後做農事，結果脫臼病例很少。氣候直接影響人們的穿著，氣溫低時長輩會給嬰兒包很多層，自然就限縮了大腿活動，結果大人的關愛反而造成關節發育不良，脫臼手術的病例增加。
預防髖關節脫臼 3大注意事項要牢記
張嘉獻主任強調，要改善冬天出生嬰兒的髖關節脫臼手術發生率，有三件事可以做：1.冬天即使氣溫低也不要把嬰兒的大腿包緊裹直，這種不正確的襁褓文化已被許多文獻證實會導致髖關節脫臼；2.兒童健康手冊內的衛教資料，將冬天出生嬰兒當作髖關節發育不良的好發族群，教育家長要確實將嬰兒大腿擺在彎曲外展的姿勢，也提醒醫師診視嬰兒時要注意穿衣物的方式；3.因為還沒到脫臼地步的髖發育不良，不容易由徒手檢查出來，超音波檢查是避免遺憾的好方法。
資料來源：健康醫療網 防嬰兒健康殺手 你的包裹方式做對了嗎？
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