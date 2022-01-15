遠百竹北餐飲美食懶人包來了！5大吃到飽優惠一次看完

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眾所期待的吃buffet吃到飽霸主，頂級和食集錦「旭集」，開幕前訂位就已經滿到3月！佔地410坪、座位數共339席的內裝超奢美大器，學這招快速查詢空位輕鬆秒預約。為慶祝開幕，特推出竹北店限定的日式烤鰻魚串，醇香軟嫰，味美誘人。
MO-MO-PARADISE和牛饗宴2.0升級！贈價值2千元環遊券
而榮獲網友票選最受歡迎的壽喜燒品牌，老字號的MO-MO-PARADISE祭出隱藏菜單，將獻出極上之味的和牛饗宴2.0升級版，採用Fine Dining模式，提供嚴選澳洲和牛、美國Prime頂級自然牛可無限量享用，每位賓客更提供位上「炙燒和牛握壽司」及「一品開胃料理」。
並聯手三澧企業旗下正宗天麩羅專門店「吉天麩羅」、東京式義大利料理領導品牌「BELLINI Pasta Pasta」，一同推出「環遊三澧‧饗美食」雙重優惠活動。1/14試營運開幕後，開幕首五日，凡至三澧旗下任一品牌消費用餐並成為三澧LINE好友，不限消費金額，每位賓客皆可獲得「三澧環遊券乙套」，包括孩童用餐免費、免費升級雙鍋等多重優惠，總價值約2000元！1/31前，凡至MO-MO-PARADISE用餐，於Facebook或Instagram拍照打卡，並寫下指定留言 #MOMO壽喜燒竹北遠百新開幕，即招待「特選小菜」乙份。
網美必拍！健康植物系「果然匯」 消費滿千送8折優惠券
全台最大蔬食連鎖Buffet「果然匯」，在遠百竹北開設第五家分店共253坪、座位數284席，明亮時髦充滿藝術感的挑高空間，佇立高達480cm的「果然匯生命樹」於中島區，提供現做義大利麵、職人手作和風壽司和因應竹科特性的沙拉食驗室，另有泰菜私廚研發的亞洲麵食和初登場現煎菇排，並與知名燕麥奶品牌Oatly合作推出時下最夯的全素燕麥奶菜色、甜點等竹北限定料理。
開幕優惠第一重打卡好評贈好禮，2/20前，到竹北店內用於Facebook／Instagram公開打卡／Google評論5顆星（擇1），送「果然5th好禮」乙份！（每人限贈乙份）。第二重消費滿千送優惠券，2/20前，到竹北店消費滿千即送「平日兩人同行第二人8折」優惠券！（數量送完為止， 使用辦法依實際券面說明為主)，1/30-2/6春節期間不適用）。
摩登復古「小福利火鍋會所」 贈限量小福包抽免費回客券
甫上市便受到熱烈歡迎的「小福利火鍋會所」，全台第二間門市便設在遠百竹北店，共143坪、座位數156席，打造摩登復古的店裝設計，點陣LED屏幕、造型燈箱、改裝早期映像管電視機，帶大家走進影像風華的年代。
開幕優惠第一重打卡送小福包，在FB或IG打卡，貼文或限時動態皆可，即可獲贈限量小福包乙份。第二重消費回客優惠券，自開幕日起至2/18(五)止，凡到店消費，即可獲得「平日午餐四人同行，第四人免費」 回客券乙張。（此優惠農曆春節期間2022/1/29-2/6日不適用）。
物超所值「涮乃葉」粉專活動 抽安格斯牛・海鮮吃到飽免費
物超所值的涮涮鍋吃到飽專門店「涮乃葉」，開幕首五日1/14～1/18，點夠和牛吃到飽餐即贈基隆小管4隻。於粉絲團與貼文按讚並tag 2位吃貨好朋友，留言參加抽獎活動，將在1/28(五)抽出8名幸運得獎者，可享578元安格斯牛・海鮮吃到飽套餐免費！（得獎回覆期限至2/10，使用期限至3/31。信義遠百店與高雄義享店不適用）。
全台最大「LADY M」！全口味千層蛋糕、輕食全天供應
貴婦下午茶LADY M於遠百竹北店開設全台灣最大內用門市，延續經典大理石紋店裝，擁有大片落地玻璃窗盡收街邊風景與陽光。在這除了可以吃到所有經典與限定千層蛋糕全口味。並增設美味廚房，由主廚團隊獨家研發，首推全天候輕食服務，橄欖油麵包佐黑松露牛肝菌、酪梨蛋吐司及卡布里三明治與季節花園沙拉。
開幕首三日內用、外帶消費前100名顧客（不限消費金額），即可獲得開幕紀念禮乙個。
亞洲首間、全台獨家的「STEVE MADDEN複合咖啡店」
首創「STEVE MADDEN複合咖啡店」，與知名咖啡輕食館咖啡弄聯名，主打咖啡、鬆餅、冰淇淋，結合在地特色推出竹北限定椪柑那提及擂茶冰淇淋鬆餅和獨家熱狗鬆餅堡。試營運期間每日咖啡飲品同品項買1送1，開幕首周末到店內網美牆打卡拍照上傳IG，就能得到免費咖啡一杯（數量有限送完為止）。
創意中菜「時時香」獨家限定菜 開幕三大好康
匯集川、台、粵等地的人氣料理的「時時香」，獨家推出兩道竹北店才有的限定菜，台灣獨有風味的蔭鳳梨剝皮辣椒雞湯，及改良自傳統客家風味菜的薑絲大腸炒豬肚，搭配其他經過創意改良的中式人氣名菜，與三款嚴選米飯，滿足台灣胃飯友。
歡慶開幕，祭出三大開「香」好康，首三日1/14(五)至1/16(日)，限量內用滿千贈「超級麻婆豆腐」乙份（限中午與晚餐餐期各前15組，每日總計30組）；及1/28(五)前來店消費打卡或Google五星評論贈「時時香綠豆蒜」乙份（每桌／每單限贈一份）。2/7(一)至2/21(一)來店，消費滿1200元也贈「宮保雞丁」兌換券乙份（使用限2/8(二)-3/31(四)期間平日）。還可使用振興券優惠加贈「異國美味FUN大回饋券」，累計最高可享25倍回饋，或是搭配尾牙春酒專案、試試抽10萬現金。
吃日本和牛鍋只要680元！「黑毛屋」開幕前5日再享肉量升級
位於6樓的「黑毛屋竹北遠百店」，擁有38坪空間全開放式設計，經典的U型吧檯、雙人、四人桌，共42席。延續日式和風風格，茜紅色土壁搭配淺色系木樑、格柵，再以有吉祥之意的葫蘆型吊燈點綴，散發出溫暖的靜謐感氛圍。
歡慶開幕「黑毛屋竹北遠百店」於開幕首5日(1/20~1/24)，享肉量免費升級。
人氣燒肉「乾杯燒肉居酒屋」 現切牛排贈生菜沙拉
熱情充滿活力的「乾杯燒肉居酒屋」，座落7樓客家古厝用餐區，49坪空間設有76席次，以台式木門門面設計，傳遞出在地文化的懷舊情愫，走往室內逐漸漸漸轉化為經典的日式懷舊風格。招牌「八點乾杯」、「牛排猜猜看」等活動有夠嗨。
乾杯竹北遠百店祭出優惠活動歡慶開幕，凡於1月31日前來店用餐，點購「現切莎朗芯牛排」即贈「生菜組合」一份。
承襲老字號福利川菜「開飯川食堂」 當場送功夫菜
道地手藝添以新世代元素，「開飯川食堂」重新詮釋麻、辣、鮮、香的川味特色，涮嘴的流口水雞、香辣軟韌肥腸、經典麻婆燒豆腐大受歡迎。全台最大中式連鎖餐廳，於遠百竹北店六樓開設第23家店，共76坪、座位數94席，在紅白俐落辛香氛圍中，揮汗做菜的逗趣熊貓哥迎接大家。
開幕優惠：好康1、打卡就送外酥內嫩「鐵漢柔情」乙份，即日起至1/28(五)止，內用滿低消300元／人，於FB／IG打卡「開飯川食堂竹北遠百店」，送「鐵漢柔情」乙份。好康2、用餐滿千加碼再送開飯功夫菜99元優惠券，即日起至2/20(日)止，單筆消費滿1,000元(含以上)，加碼送「99元開飯功夫菜」優惠券（限下次消費使用，此優惠農曆春節期間2022/1/29-2/6日不適用）
泰國官方泰精選認證「饗泰多」 當場送椰香綠咖哩雞、摩摩喳喳
榮獲泰國官方「泰精選」認證，聚集泰國各區特色料理，泰式街邊小吃、家常美味的「饗泰多」，藏身於遠百竹北店七樓的復刻客家古厝老街區，呼應泰式街頭熱情，打造黃綠紅相間的亮色系室裝，共83坪、座位數100席。以火烤、涼拌、酥炸、熱炒等手法，呈現泰式酸甜香辣多元風味料理。
開幕優惠第一重打卡送椰香綠咖哩雞，即日起至2/13(日)，打卡「饗泰多竹北遠百店」並設公開即送人氣料理椰香綠咖哩雞。第二重Google評論5顆星送摩摩喳喳，即日起至3/13(日)，於「饗泰多竹北遠百店」Google地標上評論5顆星即送道地泰點摩摩喳喳。第三重來店消費滿千送明星菜優惠券，即日起至3/13(日)，於店內內用消費滿千立即送特色明星菜99元優惠券（清香檸檬魚／黃金魚露炸魚2選1。以上優惠農曆春節期間2022/1/29-2/6日不適用）。
「一風堂」贈日本直送獨家拉麵碗、百張拉麵券
1/20(四)正式開幕當天，第一名來店點購拉麵者：贈送日本直送‧一風堂原裝拉麵碗餐具組乙組；第二至十名來店點購拉麵者：贈送一風堂獨家拉麵碗乙個；前一百名來店點購拉麵者：贈送經典白丸元味拉麵招待券乙張。1/21日(五)至1/26(三)期間：來店點購拉麵者即贈一風堂自家製煎餃（小份）兌換券乙張（本活動限一風堂遠百竹北店使用，詳細活動說明請店洽）。
屋莎洋食鬆餅屋獨家鬆餅 再招待日式可樂餅
屋莎洋食鬆餅屋推出遠百竹北唯一限定、全台獨家口味「栗香伯爵冰淇淋鬆餅」，濕潤鬆軟口感融合伯爵茶香，加上黑糖蒙布朗。開幕後為期兩周，凡點鬆餅系列商品，就招待日式可樂餅乙個（口味任選）。
饅饅好食獨家客家桂花蛋糕
採用客家好味道結合甜蜜滋味，饅饅好食推出獨家限定、最具特色的「桂花香金桔」蛋糕，嚴選在地金桔棗入餡，融合桂花香緹及桂花凍。
其他好康優惠包括，新竹獨家漢來上海湯包開幕首五日當日單筆消費滿500元，贈招牌小籠湯包兌換券乙張。美式知名餐酒館HOOTERS首五日限定優惠，消費滿1,000而即贈500元折價券。檀島香港茶餐廳推出新竹限定獨家「檀點心」，開幕首五日，內用消費前100名，贈極品蛋塔乙顆，現場加入檀島會員，再贈秘製叉燒包兌換券乙張。
知名港點餐廳添好運、世界首家米其林一星小販了凡油雞推出新竹縣民專屬優惠，開幕後首兩周只要出示相關證件，即可不限金額享95折優惠。主打一鴨多吃，另搭配經典粵菜、川菜與港式點心，集結漢來美食各粵菜餐廳精華於一身的上菜．片皮鴨專賣店，開幕首三週於上菜臉書拍照、打卡分享即贈驢打滾雪1份（限量500組）。