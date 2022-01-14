NBA／湖人聖誕節後禁區失分聯盟第一　少2個中鋒將更艱難

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湖人本季禁區場均失分為49.7，上個賽季為48.2，2019-20冠軍賽季時為45.8。LeBron James在進攻端確實依舊無所不能，但他不再能做到的是整晚和年輕小伙子肉搏卡位、搧掉Ja Morant等人靠近籃下的拋投，或是不停的游離在禁區和三分線間驅趕持球者。
為了解決陣容空間缺乏的問題，湖人如法炮製自己在2019-20賽季的做法，推快節奏、用運動能力提高效率，本季他們的回合數為100.9，聯盟第一。但不同的是，他們的場均失分為112.8，聯盟倒數第4，這樣的防守效率已經無法為球隊提供足夠的攻防轉換機會。
主打小球之後，湖人將能增加外線換防的壓迫，並且可以擺上更多射手。但他們的籃板和護框問題，將進一步被突顯。在聖誕節之後，湖人近9戰場均讓對手在禁區得到54.7分，高居聯盟第一，連火箭、活塞等爭狀元的隊伍都比他們更好。湖人本賽季禁區失分為49.7，上個賽季為48.2，2019-20冠軍賽季時為45.8。
火箭當年擁有PJ Tucker，一個內線頂防和外線換防都經過考驗的硬漢。James若是全神貫注在防守上，或許不會做得比他差。不過交付在他身上的進攻責任實在太過龐大，很難想像37歲的詹皇有辦法整場維持防守能量。
而且現在James仍然是兩年前減重打控衛後的體型，禁區消耗的打法並不適合他。而Anthony Davis則是在奪冠後狀態不明，始終無法回到之前的攻防水準，湖人這樣的操作充滿了風險。
但現在湖人恐怕也沒有太多選擇了，Westbrook本賽季4421萬美元的薪資，為全隊第一，球團不可能讓他坐板凳。不過本賽季扣除Davis在陣時，湖人使用時間最多5個贏分組合，Howard暫了3個，失去他可能意味著什麼，或許湖人還要再思考一下。