中市府祭鐵腕限拆顏家招待所 綠諷：火車過去才吹哨子
台中市政府今以公安疑慮為名，限顏寬恒家族7天內拆除南屯817招待所違建，另兩件顏家違建爭議，亦將於下周前往前往複查。民進黨議會黨團批評市府連兩天開記者會說明中二立委補選期間爆發的違法爭議，卻說不出具體處置作為，根本是「火車過了才在吹哨子」，只想撲滅燒到市長盧秀燕身上的政治火。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-14 14:07:36
中二立委補選期間獲全國矚目的顏家「817招待所」，開拆39天至今進度僅50%，台中市政府都發局長黃文彬今指年關將屆，基於公安疑慮將要求顏家7日內拆完，否則強制拆除。其他違建爭議如顏寬恒莊園豪宅、沙鹿山頂腳黃昏市場違建，市府亦將於下周複查。顏家幕僚低調表示，一切依法行事，都會配合處理。
民進黨議會黨團則批評，中二選區立委補選期間爆出候選人佔用國土、違建等爭議，盧市府歹戲拖棚拖了一個多月，如今只換得局處長出面表示「依法行政」的制式回應。
民進黨黨團總召江肇國表示，違建案、捷運路線變更案遭踢爆以來，民眾灌爆盧秀燕市長臉書，市長卻一路擺爛，以拖延戰術隱身在局處首長背後。事發一個多月至今，佔用公保地與違章建築的問題仍舊存在，現在眼見政治火延燒到自己身上，才不得不處理。
市議員張耀中表示，中二立委補選結束後，盧市府連2天召開記者會大動作說明選前備受爭議的問題，可見盧市長想提醒民眾，會把應做而未做的市政工作做好，但今天的說明只是交代行政流程、業務步驟以及相關法令規範，缺乏具體作為，等同「火車過去了才吹哨子」，毫無意義。