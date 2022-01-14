挺王力宏撂人看孩 作家不懂蕾神：放錘還指望回到從前？
李靚蕾11日深夜再度舉錘，痛訴王力宏一隔離出關就直奔吾疆，在未經同意、欺瞞她之下，要求關掉監視器，帶3名男姓要進屋看孩子，她嚇得不敢開門，王力宏拿鑰匙、搖晃大門，試圖強行闖入，嚇哭小孩。大陸女作家寒珠直言，王力宏根本不可能獨自回家看孩子，並說明背後原因，點出李靚蕾犯了「全職太太的通病」。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-14 15:30:00
寒珠在微博發文，表明不是不同情李靚蕾，也不是說她不好，只是不太理解「李靚蕾們的腦迴路」，她說李靚蕾一旦把王力宏的渣公佈於眾，兩人就是防備對立仇視的關係，「蕾神放了那麼多錘，讓對方一夜倒塌名譽掃地損失巨大，對方口頭道歉也是息事寧人，還指望王力宏回到從前的孩子爸爸一個人回家看孩子」？
外界普遍認為王力宏應該單獨回家探視3個小孩就好，不須旁人陪同，寒珠說怎麼可能，因為兩人又不是普通夫妻，床頭打架床尾合，依雙方身分和牽動的利益，「動輒就是損失幾億可能喪命的風險，不是說你口頭強調『不要錢』就行了！」寒珠說，王力宏不可能一個人來見妻兒，同樣的，李靚蕾也不能單獨見王力宏，「這都是危險的事」。
寒珠指李靚蕾犯了全職太太的通病，不懂趨利避害，把利害關係當家務事，建議女方現在應該趕緊把財產分割清楚，撇清關係，再訴諸司法，把孩子撫養探視的問題用法律確定下來，「打輿論戰沒用，言多必失，網友們無法幫你挽回關係。」
不少網友表示認同，「一個三娃的全職媽媽眼裡真的只有三個娃，對人性基本的判斷都沒有了，鬧成這樣，必然不可能是普通的爸媽了」、「她還以為王是犯錯迷途的孩子」、「沒錯，把對方搞成這樣了還想其樂融融，我不理解」、「王力宏可能只是為了自保」，不過有人反駁，「可以帶著女性朋友來看孩子，帶著男性朋友，不讓開攝像頭不大合適，萬一搶孩子呢？」（編輯：楊穎軒）