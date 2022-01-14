PLG／雙獅會又來了！統一「外野三鬼」前來執行神秘任務

新竹街口攻城獅繼聖誕大戰、小獅童樂會主題週大獲好評後，將於1月23日攜手統一7-ELEVEN獅舉辦「雙獅好友日」，且統一獅球星陳傑憲、蘇智傑、林安可、林岱安也將出席攻城獅賽事現場。經過五週賽事後，拿下5勝3敗暫居聯盟第一。在上半季結束前剩餘3場賽事，將分別對上台新夢想家(1/15客)、高雄鋼鐵人(1/21客)與桃園領航猿(1/23主)，力拚於農曆年前持續穩固戰績龍頭！
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本週末雙方球團規劃賽前統一獅球星簽名見面會與賽後統一獅Uni Girls X攻城獅Muse Girls簽名見面會，盼能讓獅紫軍能在主題活動中更認識統一獅，未來甚至有機會到臺南進場力挺南霸天統一獅。統一獅球團將於7月2日在臺南市立棒球場舉辦棒球版「雙獅好友日」，屆時攻城獅球星也會到場力挺。高景炎總經理表示：「在今年職籃產業蓬勃發展後，攻城獅持續向國內職業運動龍頭『中華職棒』看齊，很榮幸能夠與統一獅隊合作舉辦主題日，雙方團隊也在合作過程中相互交流成長，希望未來我們每一年都能持續舉辦，一起創造臺灣職業運動合作最佳典範！」
攻城獅於「雙獅好友日」賽事中融入棒球應援元素，當日將發送限量入場贈品「全面獅控頭巾」與「獅吼手燈」，且統一獅啦啦隊隊長達平會在第三節結束時帶領獅紫軍跳起「攻城獅尚勇」應援舞蹈！統一獅球星蘇智傑與林岱安先前參加雙獅線上活動結識攻城獅李家瑞與宋宇軒，林岱安也曾於攻城獅開幕週到場為攻城獅獅吼。統一獅陳傑憲更興奮表示：「很期待能到新竹體驗攻城獅主場的魅力，到時候我們會在球賽現場執行神秘任務，希望獅紫軍們可以跟著我們一起嗨翻新竹！」