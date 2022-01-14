PLG／雙獅會又來了！統一「外野三鬼」前來執行神秘任務

新竹街口攻城獅繼聖誕大戰、小獅童樂會主題週大獲好評後，將於1月23日攜手統一7-ELEVEN獅舉辦「雙獅好友日」，且統一獅球星陳傑憲、蘇智傑、林安可、林岱安也將出席攻城獅賽事現場。經過五週賽事後，拿下5勝3敗暫居聯盟第一。在上半季結束前剩餘3場賽事，將分別對上台新夢想家(1/15客)、高雄鋼鐵人(1/21客)與桃園領航猿(1/23主)，力拚於農曆年前持續穩固戰績龍頭！





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