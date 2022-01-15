伍佰54歲生日爆「喜訊」　出道32年開演搖滾歌劇

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值得一提的是，「太空彈」這個團名正是源自於伍佰&China Blue在2008年發行的同名專輯《太空彈》，當年這張音樂實驗性極強的寓言專輯不僅是搖滾創新先驅，更被樂迷頌讚像是在欣賞一齣科幻音樂劇；其中專輯故事設定在距今數百年後的2406年，一艘名為「太空彈」號船艦流浪到「泰坦星」的星際太空航程，更成為伍佰在發想劇本時的靈感，決定把這個未來世界的浪漫寓言延續成為這次搖滾歌劇架構的時空背景，故事敘述2406年還宅在家的主角，如何踏上成為Rock Star的旅程；而如此巧妙的承先啟後，絕對讓許多資深樂迷能在這次搖滾歌劇中享受箇中趣味。
為了這齣創新力作，前後投入兩年時間心力籌備前置作業的伍佰，早在2020年下半年就開始創作，從沒有寫過劇本的他特別自創「錄廣播劇」法來創作劇本，以「土法煉鋼」的方式把每一幕想好的大綱先寫下，然後把自己關在家裡的錄音室裡，藉由一人分飾多角與空氣對話，搭配自己演奏各項樂器包括吉他、電子鼓、鍵盤甚至所有的音效，把寫劇本當成錄製DEMO一樣全都自己來不假他人之手，光是每一幕就得耗費一個月的時間去完成，如此反覆操作，終於花了半年把這齣搖滾歌劇的腳本完成，工程之浩大，讓人佩服伍佰老師的毅力及決心！
三十多年來持續寫歌帶給廣大歌迷許多深切感動的伍佰，這次把音樂創作擴大為130分鐘的搖滾歌劇，適逢伍佰&China Blue成軍30週年之際推出，更別具意義；而樂團一晃眼成軍30年至今仍在華語樂壇屹立不搖，並且從未更換成員，伍佰感謝China Blue三位老戰友一路相互扶持，內心難掩感動地說：「很不容易，團員每個人都很珍惜這個緣分及每個相處的時光，大家都只想玩音樂，所以練團時是大家最開心的時候，這也是伍佰&China Blue持續往前的動力！」走過30年寫下無數輝煌紀錄的伍佰&China Blue以這齣搖滾歌劇立下樂團里程碑，展望下一個30年，在1/14生日宣布六月將於北流演出六場《成功之路》How to Be a Rock Star搖滾歌劇的伍佰特別許下生日願望，並與團員共同期許：「希望我們的音樂愈來愈有智慧！」（編輯：楊穎軒）