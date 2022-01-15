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伍佰54歲生日爆「喜訊」　出道32年開演搖滾歌劇

▲伍佰宣布開演搖滾歌劇。（圖／太空彈劇團提供）
▲伍佰宣布開演搖滾歌劇。（圖／太空彈劇團提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-15 00:00:00

只有伍佰能超越伍佰！出道32年、始終在音樂崗位上秉持著創新突破精神的華語樂壇搖滾教父伍佰，2022年再掀音樂創舉，在伍佰&China Blue成軍30週年之際，宣布將於今年六月於台北流行音樂中心演出六場全新搖滾歌劇Rock Opera【《成功之路》How to Be a Rock Star】！這齣以「搖滾」為主題延伸並融合音樂、舞台劇演出的搖滾歌劇堪稱是伍佰音樂創作生涯的一大突破，勇於超越自我極限的他更挑戰多項「不可能的任務」，不僅首次挑戰整齣戲自編自導自演，還為此創作18首全新歌曲再加上7首經典曲目穿插其中，摩羯座力求完美的他甚至做到每一幕就換一個場景，加上伍佰與多位專業電影、舞台劇演員及獨立音樂人協力合作演出，如此媲美百老匯舞台的大製作，絕對是2022年首選必看佳作，更是伍佰&China Blue成軍30週年送給粉條們的特別鉅獻！

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▲搖滾天王伍佰公布新年新計畫。（圖／伍佰臉書）
▲搖滾天王伍佰公布新年新計畫。（圖／伍佰臉書）
出道32年的伍佰再創音樂之路里程碑，與滾石唱片合作成立「太空彈劇團」為搖滾歌劇鋪「成功之路」！這次會以全新搖滾歌劇做為伍佰&China Blue成軍30週年特別鉅獻，起源於2020年初一次與滾石唱片老闆會晤後，激盪出成立劇團及創作搖滾歌劇的靈感及想法，讓「太空彈劇團」應運而生，這也是伍佰出道多年首次成立劇團，由於對舞台劇製作仍是新手，身為劇團總監的他特別找來專業舞台劇人員加入工作陣容，搭配自己原本的演唱會團隊組成超級強大的製作team，並從兩年前就著手逐步完成技術面及前置工作，為今年登場的這齣搖滾歌劇重量級鉅獻率先鋪了一條「成功之路」！

值得一提的是，「太空彈」這個團名正是源自於伍佰&China Blue在2008年發行的同名專輯《太空彈》，當年這張音樂實驗性極強的寓言專輯不僅是搖滾創新先驅，更被樂迷頌讚像是在欣賞一齣科幻音樂劇；其中專輯故事設定在距今數百年後的2406年，一艘名為「太空彈」號船艦流浪到「泰坦星」的星際太空航程，更成為伍佰在發想劇本時的靈感，決定把這個未來世界的浪漫寓言延續成為這次搖滾歌劇架構的時空背景，故事敘述2406年還宅在家的主角，如何踏上成為Rock Star的旅程；而如此巧妙的承先啟後，絕對讓許多資深樂迷能在這次搖滾歌劇中享受箇中趣味。

▲伍佰&China Blue成軍30週年。（圖／太空彈劇團提供）
▲伍佰&China Blue成軍30週年。（圖／太空彈劇團提供）
為了這齣創新力作，前後投入兩年時間心力籌備前置作業的伍佰，早在2020年下半年就開始創作，從沒有寫過劇本的他特別自創「錄廣播劇」法來創作劇本，以「土法煉鋼」的方式把每一幕想好的大綱先寫下，然後把自己關在家裡的錄音室裡，藉由一人分飾多角與空氣對話，搭配自己演奏各項樂器包括吉他、電子鼓、鍵盤甚至所有的音效，把寫劇本當成錄製DEMO一樣全都自己來不假他人之手，光是每一幕就得耗費一個月的時間去完成，如此反覆操作，終於花了半年把這齣搖滾歌劇的腳本完成，工程之浩大，讓人佩服伍佰老師的毅力及決心！

三十多年來持續寫歌帶給廣大歌迷許多深切感動的伍佰，這次把音樂創作擴大為130分鐘的搖滾歌劇，適逢伍佰&China Blue成軍30週年之際推出，更別具意義；而樂團一晃眼成軍30年至今仍在華語樂壇屹立不搖，並且從未更換成員，伍佰感謝China Blue三位老戰友一路相互扶持，內心難掩感動地說：「很不容易，團員每個人都很珍惜這個緣分及每個相處的時光，大家都只想玩音樂，所以練團時是大家最開心的時候，這也是伍佰&China Blue持續往前的動力！」走過30年寫下無數輝煌紀錄的伍佰&China Blue以這齣搖滾歌劇立下樂團里程碑，展望下一個30年，在1/14生日宣布六月將於北流演出六場《成功之路》How to Be a Rock Star搖滾歌劇的伍佰特別許下生日願望，並與團員共同期許：「希望我們的音樂愈來愈有智慧！」（編輯：楊穎軒）

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