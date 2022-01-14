直播／西堤群聚感染北市確診數+1 柯文哲召開記者會說明
新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸蔓延，今（14）日防疫指揮中心公佈最新確診案例，其中案17801確診案例為聯邦銀行年終聚餐的西堤餐廳員工，為今日北市確診案例。對此台北市長柯文哲今日下午臨時召開防疫記者會，說明該名確診案例情況。
記者丁上程／台北報導
2022-01-14 15:30:00
而因應中央防疫指揮中心日前宣布開放第三劑疫苗施打的間隔時間，為了能讓更多民眾施打疫苗，台北市政府今（14）日上午9時開放北市疫苗預約系統，供民眾進行線上預約。而今天一共開放了8.4萬劑的預約量，不過系統僅開放15分鐘，就已經有超過4.3萬人預約。
疫情指揮官陳時中下午進一步公布西堤牛排餐廳群聚擴大，除了該餐廳的高職工讀生（案17774），今天又得知的另有2位員工（案17801、17805）染疫。其中案17801居住於台北市北投區，因此屬於台北市所轄的確診個案。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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