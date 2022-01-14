大立光跌停！林恩平「句點王」 法人提問省話無聲1分鐘
光學鏡頭大廠大立光昨（13）日舉行線上法說會，執行長林恩平是「省話一哥」，甚至常常一、兩句話「句點」法人提問。昨日有法人提問，要如何期待公司專注的高階產品但毛利卻較低？公司是否進入下一次成長循環？語畢，有長達一分8秒線上靜默，好不容易林出聲了卻只回答「我無法回應與預測」。且對於展望今年一、二月不是太好的消息，使大立光今日股價重挫，跌停收在2140元。
記者許家禎/台北報導
2022-01-14 15:03:20
大立光昨日召開法說會公布2021年第四季營運績效，雖然第四季營收季增9%，目前股價也重回200元以上，但法人對營運的質疑依舊不斷。第四季營收季增9%但年減15%，毛利率自第三季的59.32％下降至第四季的55.9%，全年毛利率59.95%，最終跌破6成關卡。另外，全年EPS 139.13元，也不像前一年度的182.9元。
針對今年首季展望，執行長林恩平不改省話個性，僅簡短表示：「今年1月看起來比去年12月差，到了2月會更差，主要原因是傳統季節性因素」。其實，媒體、法人多知道林恩平省話的個性，也知道常常法人提問一長串，林恩平可能回答個一兩句就結束。
像是昨日有法人提問，公司折舊越來越高，營收規模越來越小，林恩平一直說部分景氣無法預測，但卻要持續投資？是否公司經營團隊要考慮調整策略？畢竟公司專注做高階產品，但毛利率較低也是事實，希望林能多講一點，讓投資人多了解，是否能期待大立光下一次的成長動能循環？
但法人提問完，卻是長達1分8秒的靜默，好不容易林恩平出聲了，卻只得到「很抱歉，有些預測性的我無法預測」瞬間短短一句話就「句點」法人，法人回應「好好好」便匆忙下線，語氣聽得出來非常無奈。而今日大立光股價，就像洩了氣的皮球，開盤沒多久就直接癱軟跌停倒地不起，終場收在2140元的位置。